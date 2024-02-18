أشتية: نتنياهو لم يحقق شيئا سوى قتل آلاف الفلسطينيين (فيديو)

قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إن جيش الاحتلال يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية ويدمر المدن والمخيمات الفلسطينية، مضيفا “يجب العمل على حل القضية الفلسطينية، ونعمل على توحيد الشعب الفلسطيني”.

وتابع أشتية خلال تصريحات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن المستوطنين الإسرائيليين قتلوا العديد من الفلسطينيين، ونابلس أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام، ونتنياهو لم يحقق أي شيء سوى قتل آلاف الفلسطينيين وتدمير آلاف من المساجد والمنازل.

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محكمة العدل الدولية

الحرب على غزة ، وتستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، غدا الإثنين، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.

ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004 رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقًا بشأن بناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.

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