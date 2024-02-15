الخميس 15 فبراير 2024
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خارج الحدود

تفاصيل الخطة الأمريكية العربية لإقامة دولة فلسطينية وهذا موعد الإعلان عنها

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين دولة الاحتلال والفلسطينيين يتضمن "جدولا زمنيا محددا" لـ إقامة دولة فلسطينية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فأن الإعلان عن الخطة قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويقول التقرير، نقلا عن مسئولين أمريكيين وعرب، إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين دولة الاحتلال وحماس.

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تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة

وخلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.

ومع ذلك، يقول التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كانت دولة الاحتلال ستوافق على مثل هذه الخطوة.

 

خطة أمريكية عربية لإقامة دولة فلسطينية

وتتضمن الخطة المقترحة خطوات رفضتها دولة الاحتلال في السابق ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

وقال مسؤول أمريكي من بين العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: "المفتاح هو صفقة الرهائن".

 

معارضات داخل تل أبيب للخطة الأمريكية

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، مشددا على أن هذا لن يحدث، وذلك على حد وصفه.

ومنذ قليل، أشار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، إلى أن دولة الاحتلال لن توافق على الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، تابع وزير المالية الإسرائيلي:"سأطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بمعارضة إقامة دولة فلسطينية".

 

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما تسبب بخسائر بشرية ومادية. 

 

تعرض محيط مستشفى الأمل لقصف إسرائيلي

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تعرض محيط مستشفى الأمل لقصف إسرائيلي "عنيف"، أسفر عن أضرار مادية في المبنى، كما تم نسف مباني سكنية في محيط المستشفى.

في غضون ذلك، استشهد شخص وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لقسم العظام في مجمع ناصر الطبي، أعقبه اقتحام ساحة المجمع وإطلاق النار على أقسامه.

وناشد المحاصرون داخل مجمع ناصر الطبي بالتحرك العاجل لإنقاذهم، بعد إمهال الجيش الإسرائيلي لهم حتى الساعة السابعة من صباح اليوم لإخلاء المستشفى.

وقالوا إنه خلال خروجهم هاجمتهم جرافة عسكرية واضطروا إلى العودة إلى المشفى والاحتماء به، مطالبين الصليب الأحمر بإنقاذهم والتنسيق لضمان سلامة الطاقم الطبي وعشرات الجرحى ذات الأوضاع الحرجة.
 

عدد شهداء قطاع غزة 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 28 ألفا و576 شهيدا، و68 ألفا و291 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيانها: "أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصابا خلال 24 ساعة".

 

العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تؤدي لمذبحة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال الثلاثاء إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى  مذبحة وتنهي عملية الإغاثة.

من ناحية أخرى قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عمليات رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

خطة لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية

وأوضح أن "بايدن" أكد ضرورة وجود خطة لضمان حماية المدنيين في رفح الفلسطينية، معربا عن سعادته باستمرار المحادثات في مصر، واصفا إياها بأنها بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

وتتواصل الجهود للوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع كارثية بالقطاع منذ 5 شهور وتحديدًا بعد أحداث السابع من أكتوبر.

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