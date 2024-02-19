الإثنين 19 فبراير 2024
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سياسة

أيمن سلامة: رغم عدم إلزاميته، الرأي الاستشاري لـ العدل الدولية يفضح جرائم إسرائيل

الدكتور أيمن سلامة،
الدكتور أيمن سلامة، فيتو

الجرائم الإسرائيلية، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن التحرك المصري من أجل كشف جرائم إسرائيل أمام المجتمع الدولي من خلال مرافعاتها واشتراكها في المداولات التي تبدأ اليوم الإثنين، أمام محكمة العدل الدولية وهي جهاز القضاء الرئيسي للأمم المتحدة، يعني أن مصر هي السند والعضد الأول للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية التي فاقت الحد، وحان الوقت لمحاسبة إسرائيل على تلك الجرائم. 

 

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مصر تشارك في تقديم المذكرات القانونية الحقوقية

وأكد الدكتور أيمن سلامة، في تصريح لـ “فيتو”، أن اشتراك مصر ضمن 52 دولة أعضاء في منظمة الأمم المتحدة فى تقديم المذكرات القانونية الحقوقية المؤسسة على مبادئ القانون الدولى العام ومبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولى الإنسانى، وقانون المعاهدات الدولية أيضا.. وهذا يؤكد دور مصر الدائم منذ صدور القرار رقم 181 لسنة 1947 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فضح جرائم إسرائيل 

وواصل الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، حديثه قائلا: إن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بطلب منفصل ومستقل عن دعوى جنوب أفريقيا الداعية لمحاكمة اسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وبالرغم من عدم إلزامية الرأي الاستشاري الذي يصدر من محكمة العدل الدولية، إلا أنه سيفضح جرائم إسرائيل أمام المجتمع الدولى والدول المتآمرة والمحرضة والداعمة لإسرائيل على ارتكاب هذه الجرائم فى قطاع غزة، ومن المؤكد أنها ستعيد النظر غير مرة في دعمها للاحتلال الإسرائيلي الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وكانت قناة القاهرة الإخبارية، قد ذكرت نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر ستتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. 

وقال المصدر المصري لـ "القاهرة الإخبارية": مصر ستتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء القادم الموافق 21 فبراير الجاري.

 وأضاف المصدر أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧.

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جرائم إسرائيل فلسطين قطاع غزة مصر رفح الفلسطينية الإبادة الجماعية الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى محكمة العدل الدولية

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