الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

سمير فرج: تحرك مصر لفضح جرائم إسرائيل يشجع دولا أخرى على إجراءات مماثلة

اللواء سمير فرج،فيتو
اللواء سمير فرج،فيتو

جرائم اسرائيل ، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، إن تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لكشف جرائم إسرائيل أمام المجتمع الدولي يعنى أن الوقت قد حان لفضح الجرائم والمجازر التى يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطينى. 

وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولى التخلى عن مرحلة الادانة والاستهجان أمام الجرائم الإسرائيلية وإصدار قرارات ملزمة لإسرائيل. 

 

Advertisements

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن الموقف المصرى سيكون لة تأثير إيجابى على تحركات جنوب أفريقيا التى طالبت بمحاكمة اسرائيل بجريمة الابادة الجماعية للشعب الفلسطينى بل إن هذة الخطوة سوف تشجع دولا اخرى على اتخاذ نفس المنحى لوضع حد للجرائم الاسرائيلية وربما يدفع بعض المنحازين لإسرائيل للتوقف عن دعمها خشية تعرض مصالحها للخطر فى منطقة الشرق الأوسط مثلما تتعرض المصالح الامريكية والبريطانية فى المنطقة 

 

مذكرة مصر أمام العدل الدولية توثيق جديد للجرائم الاسرائيلية

وتابع ان  تدخل مصر لإدانة الجرائم الاسرائيلية فى حق الفلسطينيين من شأنه توثيق جديد للجرائم الاسرائيلية وكشف الأكاذيب الإسرائيلية التى تروج بانها فى حالة دفاع شرعي، وان العقلية التى تحكم فى اسرائيل هى عقلية متطرفة تميل للعدوان بدليل استمرار العدوان على الشعب الفلسطينى  والتهديد باجتياح رفح وتوسيع نطاق الحرب مع جنوب لبنان وسوريا رغم ان قرارات محكمة العدل الدولية طالبت اسرائيل بالتوقف عن الممارسات التى من شأنها ابادة الشعب الفلسطينى. 


وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

 

وأضاف رشوان، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
 

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

 

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرائم إسرائيل قطاع غزة الشعب الفلسطيني مصر جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية توثيق الجرائم الاسرائيلية

مواد متعلقة

مصر تلاحق إسرائيل أمام العدل الدولية.. مرافعة شفهية 21 فبراير لكشف جرائم الاحتلال.. ومطالب بالانسحاب بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية

أستاذ قانون دولي: جرائم إسرائيل في غزة تشبه ما ارتكبه الصرب بحق أهالي البوسنة

إدارة بايدن تحقق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة

مطالب بتنسيق برلماني دولي لكشف جرائم إسرائيل في غزة

الأكثر قراءة

إصابة عبدالله الرويشد بجلطة وفجر السعيد تكشف آخر تطورات حالته الصحية

يمن الحماقي تكشف السبب الجوهري في الأزمة الإقتصادية

خيانة زوجية، القصة الكاملة لـ فضيحة القطامية، سيدة وعشيقها داخل الشقة والزوج يضبط المتهم فى دولاب غرفة النوم

والد زوجة ولي عهد الأردن، معلومات عن الشيخ السعودي الراحل خالد السيف

عم ربيع الفكهاني: أنا مديون بـ70 ألف جنيه ونفسي الفلسطينيين ياكلوا ويعيشوا

أبرزهم القائم بأعمال المرشد، قرار تركي بسحب الجنسية من بعض عناصر جماعة الإخوان

تركي الشيخ من دار الأوبرا: تأثير محمد بن سلمان علي العالم كله

إمام عاشور يوجه رسالة لـ محمد عبد الشافي بعد قطع الرباط الصليبي

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

سيدة تدعي الحمل 17 مرة للحصول على إعانات مالية

الأمير هاري يسعى لمصالحة عائلية بعد مرض والده

الذكاء الاصطناعي يتهم العائلة المالكة بقتل الأميرة ديانا عمدا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الالومنيوم في السوق اليوم الاحد

ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء تعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

4 بيانات أساسية لإتمام الحوالات البنكية بنجاح

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء عن بائع البرتقال عم ربيع حسن: طبق أوامر سيدنا النبي عن الأقصى

من القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف على فضل ذكر الله ودوره في التخلص من الهم والخوف

هل الإنسان مخير أم مسير؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية