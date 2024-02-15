الخميس 15 فبراير 2024
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سياسة

أستاذ قانون دولي: جرائم إسرائيل في غزة تشبه ما ارتكبه الصرب بحق أهالي البوسنة

تدمير غزة،فيتو
تدمير غزة،فيتو

غزة، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي إن غزة صارت مكانا للموت.

وأكد في تصريح خاص لفيتو أن أكثر من 130  يوما مرت على الحرب التي يشهدها قطاع غزة الفلسطيني والذي تشن فيه إسرائيل حملة عسكرية شملت قصفا جويا وصاروخيا ومدفعيا وعمليات برية ميدانية أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني.

وأضاف: ما يلفت الانتباه في هذه الحرب هي أنها أحد أكثر النزاعات العسكرية تدميرا في القرن الواحد والعشرين، وذلك بعد أن أدت لدمار معظم البنية التحتية والمنازل المدنية والمساجد والكنائس وانهيار القطاع الصحي في غزة.

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جرائم إسرائيل تعادل جرائم صرب البوسنة 

وتابع: لقد فعل المحتل الإسرائيلي في قطاع غزة ما فعلته جحافل صرب البوسنة في مدينة سربرنيتشا عام 1995، حين جعلت القوات الصربية ظروف الحياة مستحيلة، بقطع كل وسائل وصول الطعام والمياه عن المدينة، وقد أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، قائد الجيش الصربي في البوسنة (ميلادتش)، بوصفه مخططا ومرتكبا لجريمة الإبادة الجماعية، ورفضت ما تقدم بة الدفاع من أن القوات الصربية لم تقض على جميع  السكان، لكنها قتلت فقط الفئة القادرة على حمل السلاح في المدينة.

فشل اسرائيلي امام العدل الدولية 

وواصل حديثه قائلا: لم تفلح إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في إثبات أن عشرات الألاف من المدنيين الذين قتلتهم في قطاع غزة قضوا نتيجة "الأضرار الجانبية" لعملياتها العسكرية، ولم تفلح أيضا في إقناع المحكمة أنها راعت مبادئ القانون الدولي الإنساني مثل: الإنسانية، والضرورة العسكرية، والتمييز، وغيرها من مبادئ القانون الدولي الإنساني؛ ومن ثم تنفي توافر القصد الخاص المتطلب لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. 

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غزة إسرائيل شهداء فلسطين المقاومة الفلسطينية محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية

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