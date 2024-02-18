الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

الرئيس البرازيلي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة ويصفها بـ"نظام هتلر"

الرئيس البرازيلي،
الرئيس البرازيلي، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، اتهم الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة ووصفها بنظام هتلر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف  الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر إلى 28 ألفا و985 شهيدا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين.

عدد شهداء قطاع غزة 

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها:" إن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات".

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وأكدت الوزارة أنه ما زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.وأسفر قصف إسرائيلي على منزل في منطقة المصلبة جنوب حي الزيتون، اليوم الأحد، عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

واستشهد 10 مواطنين، مساء أمس السبت، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضًا زراعية شمال رفح جنوبًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفًا مكثفًا على  بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

واستشهد 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف الاحتلال أرضًا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضحتْ مصادر طبية، أن 66 شهيدًا ارتقوا منذ صباح أمس السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 مواطنًا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

عدم السماح للفلسطينيين بدخول الأقصى في شهر رمضان

 من جانب آخر كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قال: إنه يجب منع سكان السلطة الفلسطينية من الحضور لأداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28 ألفا و985 شهيدا

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الصحة الفلسطينية تعلن خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن الخدمة

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العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا إسرائيل هتلر عدد شهداء قطاع غزة

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28 ألفا و985 شهيدا

الصحة الفلسطينية تعلن خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن الخدمة

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