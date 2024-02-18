الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

الدورى المصرى، أوفا يقود هجوم إنبي أمام سموحة

انبي، فيتو
انبي، فيتو

الدوري المصري، أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي تشكيلة فريقه لمواجهة سموحة اليوم الأحد على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل إنبي  

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير
خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد.
خط الوسط: على فوزي- أحمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر.
خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد أوفا.
 

موعد مباراة إنبي وسموحة

ويلتقي فريق سموحة ونظيره إنبي في الرابعة عصر اليوم الأحد على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة إنبي وسموحة

وتذاع مباراة إنبي وسموحة على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري 

مباراة إنبي وسموحة

 يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز إنبي للحفاظ على صدارة الدوري التي يعتليها برصيد 22 نقطة وتحقيقي الفوز الخامس على التوالي، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام سموحة الطامح بالفوز أيضا للقفز للمربع الذهبي.

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وفاز نادي إنبي في آخر 4 مباريات بالدوري والتي جاءت كالتالي:
0-1  إنبي والإسماعيلي 
1-2 انبي والجونة 
0-3 إنبي وبلدية المحلة 
0-1 إنبي والمقاولون 
 

ترتيب إنبي وسموحة بالدوري

ويحتل إنبي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة أمام سموحة فيحتل سادس الدوري برصيد 17 نقطة.

 

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى بإقامة ثلاث مباريات تجمع إنبى مع سموحة والبنك الأهلى مع زد إف سى وأخيرًا بيراميدز مع الاتحاد السكندرى.
الأحد 18 فبراير 
إنبى وسموحة..4 عصرًا على استاد بتروسبورت
البنك الأهلى وزد إف سى..4 عصرا على استاد القاهرة الدولى
بيراميدز والاتحاد السكندري..7 مساء على استاد الدفاع الجوى
 

الاثنين 19 فبراير 
مودرن فيوتشر والمقاولون..4 عصرا استاد السلام
الإسماعيلى والزمالك..7 مساء استاد الإسماعيلية 
 

الثلاثاء 20 فبراير 
سيراميكا والجونة..4 عصرًا على استاد القاهرة 
الداخلية وفاركو.. 7 مساء على استاد الكلية الحربية
المصري البورسعيدى وبلدية المحلة.. 7 مساء على استاد برج العرب

ترتيب الدوري المصري، تصدر فريق إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ12.

وتربع إنبي بقيادة مدربه الجديد سيد ياسين المدير الفني على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه خارج ملعبه علي المقاولون 1-0 وتعادل زد مع بيراميدز 0-0 في الجولة ذاتها.

وانفرد إنبي بقمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة وتراجع زد للمركز الثاني برصيد 20 نقطة.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- إنبي 22 نقطة
2- زد اف سي 20  نقطة
3- الاتحاد السكندري 19  نقطة
4- بيراميدز 18  نقطة
5- طلائع الجيش 18  نقطة
6- سموحة 17  نقطة
7- المصري البورسعيدي 17  نقطة
8- الأهلي 14  نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 14  نقطة
10- الجونة 14  نقطة
11- مودرن فيوتشر 13  نقطة
12- بلدية المحلة 13 نقطة 
13- الزمالك 11  نقطة
14- الإسماعيلي 11 نقطة
15- البنك الأهلي 10 نقاط
16- المقاولون العرب 7 نقاط
17- الداخلية 7 نقاط
18- فاركو 5 نقاط.

 

إنبي يسعى للحفاظ على صدارة الدوري أمام سموحة الطامح للقفز للمربع الذهبي

اليوم، زد يسعى لاستعادة صدارة الدوري من إنبي على حساب البنك الأهلي

 

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