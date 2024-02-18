وزير الإسكان: 87 % نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الوادي الجديد



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادى الجديد

كما استعرضا خلال تفقدهما لمحطة مياه 30 يونيو، اصطفافا للسيارات والمعدات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إذ أضافت الشركة 15 سيارة مجهزة لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، وتم توزيعها على الوحدات المحلية، وتدريب الكوادر البشرية على كيفية استخدامها.

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشر الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بلغ إجمالى كمية المياه المنتجة بمحافظة الوادى الجديد، 292 ألف م3 يوميًا، من خلال 87 محطة لمياه الشرب، ويتم ضخها من خلال شبكات بأطوال تتجاوز 1600 كم، لخدمة 270 ألف نسمة، فى حين تبلغ نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة، 87 %، ويتم معالجة الصرف الصحي من خلال 26 محطة، ويتم نقله من خلال شبكات بأطوال نحو 650 كم (انحدار + طرد).



واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة الوادى الجديد، وكذا تطور قيم مشروعات الخطة الاستثمارية وإعادة التأهيل بالمحافظة، والتى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ عام 2020، بالإضافة إلى تطور خطط الإحلال والتجديد منذ عام 2014 وحتى الآن.



وعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، جهود الشركة فى مجال ضبط منظومة جودة المياه، وإنشاء المعامل على أعلى مستوى، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات، بجانب توفير المعامل المتنقلة، وكذا توفير السيارات والمعدات اللازمة بمحافظة الوادى الجديد، وتطور قطاع خدمة العملاء، ومبادرة تركيب القطع الموفرة بدور العبادة، مشيرًا إلى أنه تم توفير 284 فرصة عمل بالشركة لأبناء محافظة الوادى الجديد، لعمليات الإحلال والتجديد وتشغيل المحطات.

وتجول وزير الإسكان، ومحافظ الوادى الجديد، ومرافقوهم، بمكونات مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن، حيث قدم اللواء محمد الزملوط، شرحًا تفصيليًا عن مكونات المجمع، والموقف التنفيذى لمختلف المنشآت.

وضع تصميم مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن بمحافظة الوادى الجديد

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة، وضعت تصميم مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن بمحافظة الوادى الجديد، كأول نموذج على مستوى الجمهورية، وتم إعداد تصميمات بأنماط مختلفة لمجمعات خدمية ليتم تنفيذها بمختلف المحافظات، بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة، وذلك في إطار توجه الدولة لإنشاء مجمعات حكومية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.



وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن بالمحافظة يقام على مساحة 130 فدانًا شمال مدينة الخارجة، ويضم مجموعة من مباني المديريات والجهات الحكومية (مبنى المديريات، مبنى الخدمات الجماهيرية، مبنى جهات حكومية متعددة، مبنى إداري لديوان عام المحافظة، قاعة مؤتمرات، مبنى مديرية التربية والتعليم، مبنى مصلحة الضرائب العقارية، مبنى المجلس القومي للمرأة، مبنى الهيئة القومية للبريد، مبنى الصندوق الاجتماعي للتنمية، مجمع محاكم، مول تجاري، مجمع بنوك، مدينة رياضية، مسجد)، مع تجهيز كل تلك الجهات بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة، للتيسير على المواطنين والارتقاء بمنظومة العمل.

بدء التشغيل التجريبي لمجمع المصالح الحكومية بالوادي الجديد

وأضاف اللواء محمد الزملوط، أن المحافظة بدأت التشغيل التجريبي للمجمع وتسكين العاملين، تمهيدًا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، وتعتزم نقل جميع العاملين بالمصالح والجهات الحكومية بانتهاء الأعمال، مشيرًا إلى أنه يشتمل على مدينة رياضية تضم ملاعب خماسية وحمامات سباحة وملعبا متعدد الأغراض ومضمارا للمشي، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 1.5 ميجا وات على مساحة 22 ألف م2 لخدمة المجمع في إطار توجه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة،ومحطة معالجة صرف صحي متقدمة سعة 1250 م3، لاستخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء، بجانب محطة تنقية مياه شرب سعة 200 م3، إضافة إلى شبكات الطرق والمرافق، ونقاط الحماية المدنية والشرطة.