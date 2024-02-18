السداد بالدولار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالشروق

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية للتخصيص الفوري، والسداد بالدولار.

وبمدينة الشروق يجري طرح أرض عمراني مختلط بمساحة 81496 مترا بسعر 6065 جنيهات للمتر والسداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 5500 متر بسعر 14100 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وأرض عمراني متكامل بمساحة 72079 مترا بسعر 4135 جنيها للمتر والسداد بالدولار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة لدراسة إتاحة بيع العقارات بالدولار للمصريين في الخارج أو الأجانب، وذلك بالتعاون مع شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص، واستعرض مجلس الوزراء مبادرة مقترحة "لتعزيز صادرات العقار" باعتباره أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، والمبادرة ستشمل وحدات تابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم تقديم عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة، بما يساعد فى سرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير".

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وسبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالمدن الجديدة.

وقرَّر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، تعديل ضوابط وشروط الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي، والتي تعتمد على التخصيص الفوري بنظام البيع.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وتضمنت تعديلات مجلس إدارة الهيئة على الإعلان على الموقع الإلكتروني للهيئة عن كافة الأراضي المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها: "النشاط - الاشتراطات - السعر المبدئي"، يكون التقدم بطلبات الحجز للهيئة، ولا يسمح بإتاحة التقدم بطلبات الحجز خارج هذه المدة على أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع، ويتسلم الحاجز عند تقدمه بطلبه صورة من الضوابط الموضحة أدناه، ويطلع على كافة القواعد والضوابط المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالاستلام والعلم النافي للجهالة.