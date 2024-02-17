السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان تطرح أراضي للتخصيص الفوري بالمنصورة الجديدة

أراضي الإسكان،فيتو
أراضي الإسكان،فيتو

 كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بـ وزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي بأنظمة وأنشطة مختلفة.

وتطرح بمدينة المنصورة الجديدةارض عمراني مختلط بمساحة 62715 مترا بسعر 7735 جنيها، ارض عمراني مختلط بمساحة 56935 مترا بسعر 7735 جنيها للمتر

 كما تطرح بالعبور الجديدة أرض بنشاط سكني بمساحة 1517 مترا بسعر 12740 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1379 مترا بسعر 21705 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2082 مترا بسعر 22790 جنيها.

وتطرح بنظام حق الانتفاع بمدينة 6 أكتوبر أرض بمساحة 41000 متر بنشاط مطاعم وكافتيريات.

واستعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نتائج الأعمال التي حققها مجلس الإدارة خلال جلساته المنعقدة خلال العام الماضي 2023.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس إدارة الهيئة عقد 10 اجتماعات، خلال العام الماضي 2023، تم خلالها عرض ومناقشة 1572 موضوعًا، تتنوع بين موضوعات سياسات عامة، ومنح تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة للأراضي والوحدات السكنية، وموضوعات تخصيص أراض بناء على الطلب ووحدات سكنية، وموضوعات متنوعة وإحاطة، وموضوعات نقل الأصول، وموضوعات مقابل الانتفاع، وملفات تخصيص كنائس، ومقابر.

Advertisements

 

وأشار الوزير، إلى أهم موضوعات السياسات العامة التي تم عرضها ومناقشتها، ومنها، اعتماد بعض التيسيرات والضوابط الخاصة بتنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، وتحديد بدائل سداد قيم قطع الأراضي بالدولار الأمريكي وكذا منح خصم عند السداد الفوري لكامل القيمة بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج، ومنح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية، واعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2023، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني "بوابة خدمات المستثمرين"، واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة (أكثر تميزًا ـ مميزة ـ متوسطة) من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "مسكن" وما تم من إجراءات عليه بالطرح الأول والثاني وتعديل بعض شروط الطرح.

وأضاف وزير الإسكان، أن من أبرز التيسيرات التي تم منحها للمتعاملين مع الهيئة للأراضي والوحدات السكنية، تطبيق متوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصرى من البنك المركزي المصري عن الـ3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بدلًا من معدل الفائدة المعلن وقت السداد، وكذا منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها ( سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 80 %، ومنح بعض الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة بأنشطة (عمراني متكامل – عمراني استثماري – صناعي)، ومنح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة شاملة أراضي بيت الوطن الساري تخصيصها أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم تخصيص 1115 قطعة أرض بناء على الطلب فى 38 مدينة جديدة، بمساحة حوالي 5961.26 فدان، وتم تخصيص 14515 وحدة سكنية فى مختلف المدن لعدد من الجهات، بالإضافة إلى 58 عمارة بمختلف المستويات، وتخصيص 1507 أفدنة بنظام نقل الأصول للجهات المختلفة، كما تم إتاحة 12 كنيسة بمساحة 8.14 فدان بمدن (الفيوم الجديدة – بورسعيد الجديدة – الصالحية الجديدة – قنا الجديدة – المنيا الجديدة) لمختلف الطوائف، وتم إتاحة 699 قطعة أرض مقابر، بمساحة 26.94 فدان.

وقال وزير الإسكان: تمت مناقشة 37 موضوع مقابل انتفاع، بإجمالى مساحة حوالى 22 ألف فدان للجهات المختلفة لإقامة مشروعات تنموية مختلفة (أندية اجتماعية - تعليم عالي جامعات – جمعيات خدمية)، وتم تخصيص 977 وحدة لاستخدامها فى الأنشطة المختلفة (سكن إداري – مقرات للشهر العقاري – وحدات إدارية)، مشيرًا إلى أن سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتجه حاليًا نحو التوسع في طرح الأراضي والمنشآت بمقابل الانتفاع من أجل توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

الإسكان: طرح دائم للشقق الشاغرة بالمدن الجديدة ضمن برنامج "مسكن"

حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعى بأكتوبر الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الساحل الشمالي الغربي الساحل الشمالى المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار وزير الاسكان

مواد متعلقة

هل تثبت التوراة حق إسرائيل في فلسطين.. لماذا رفض أينشتاين فكرة إقامة دولة يهودية.. وكيف فشل مشروع أوغندا؟

الثمار‭ ‬العشرة‭ ‬لنصر‭ ‬المقاومة

رئيس جهاز العبور يكشف تفاصيل مشروعات الطرق بالمدينة

كلمة تاريخية لـ رئيس الوزراء أمام مجلس النواب.. مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين.. موقف القاهرة ثابت من احترام معاهد السلام المصرية الإسرائيلية.. ومعبر رفح المصري لم يُغلق لحظة

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

النص الكامل لبرنامج عبد السند يمامة في انتخابات رئاسة الجمهورية

هشام آمنة: نعمل مع الوزارات والجهات المعنية بروح الفريق وتنفيذ 5130 مشروعا بقنا وسوهاج

تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء.. الحكومة تستهدف ضخ 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة خلال 5 سنوات.. مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه آخر 10 سنوات

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

أخبار الحوادث اليوم: تغريم رضا عبد العال.. معاقبة المقاول محمد علي وعناصر خلية الجوكر.. وإيقاف حكم حبس مرتضى منصور

بحثا عن كيس سكر وزجاجة زيت، تدافع المواطنين على معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (فيديو)

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية