وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان المدينة الجامعية بالوادي الجديد (فيديو)

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سلامه جمعه داود رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق لهما، مبنى المدينة الجامعية بجامعة الوادي الجديد بالكيلو 10، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمتابعة للبنية الأساسية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ولفيف من رؤساء الهيئات والشركات التابعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

Advertisements

كما تفقد الوزير ورئيس جامعة الأزهر ومحافظ الوادي الجديد قري بشائر خير الوادي 1و2 شمال مدينة الخارجة كما اطّلع على مشروع زراعة الصوب التي تبلغ ٣٠ صوبة منزرعة (طماطم، خيار، باذنجان، كوسة، فلفل، تين شوكي، نخيل)، والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات لساكني قرى بشائر الخير.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، استقبلا صباح اليوم، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، في مستهل زيارتهما للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمتابعة للبنية الأساسية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي 0، ولفيف من رؤساء الهيئات والشركات التابعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

الجزار يتفقد حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة

وفي بداية جولته، تفقد الجزار حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مسطحات خضراء ومجسمات لأبرز المعالم التاريخية والأثرية، كما قام الوزير ورئيس الجامعة بغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

وأشاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس جامعة الأزهر، بالتجربة كأحد النماذج الرائدة لاستخدام خامات البيئة المتاحة ومراعاة البعد البيئي.

وأكد وزير الإسكان أن المحافظة تحظى بفرص واعدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة والنظيفة والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء.

وقال محافظ الوادى الجديد: إن وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر سيتفقدان على هامش الزيارة عددا من المشروعات التي تنفذ على أرض المحافظة وتشرف عليها وزارة الإسكان سواء وحدات سكنية أو طرق ومرافق كما سيتعرف على المشكلات التي تعوق عددا منها، بالإضافة إلى تفقد المباني المخصصة لجامعة الأزهر.

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقي في وقت سابق اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأكّد وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم، وتُولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المحافظة، في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية المحافظات الحدودية وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

كما أشار الوزير، إلى أن الوزارة وضعت تصميم مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن الجاري تنفيذه حاليًا بمحافظة الوادي الجديد، كأول نموذج على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة لإنشاء مجمعات حكومية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مُجَمَّع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يضم مقرّات الجهات والمصالح الحكومية المختلفة الجاري تجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لتيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين بشكل أفضل. كما أشار، إلى أنه تم تنفيذ أول نموذج لمنزل صديق للبيئة مصنوع من مواد بديلة ومن الخامات المحلية الطبيعية، على مساحة ١٢٥ م٢، بالتعاون بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وذلك في ضوء توجه المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..