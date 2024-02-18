الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

الدوري المصري، أبو جبل وأسامة فيصل يقودان تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة زد

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري المصري، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة زد 
وجاء التشكيل على النحو التالى: 


حراسة المرمى..محمد ابوجبل

خط الدفاع..محمود الجزار، محمد عبد الغنى، اسحاق يعقوبو، محمد بسيونى

خط الوسط..سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، جريندو

خط الهجوم.. ياو انور، اسامة فيصل. 


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
حسن شاهين، قاعود، عاصم صلاح، احمد ربيع، عماد فتحى، احمد مدبولى، ايمن اشرف، موسى فراوى، ابراهيم حسن.

 

موعد مباراة البنك الأهلي وزد

ويلتقي فريق البنك الاهلي نظيره زد اف سي في الرابعة عصر اليوم الأحد على استاد القاهرة في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة البنك الاهلي وزد

وتذاع مباراة البنك الاهلي وزد علي قناة اون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري.

مباراة زد والبنك الاهلي 

يسعي فريق زد لتحقيقي الفوز واستعادة صدارة الدوري التي خطفها فريق انبي بالجولة الماضية اما البنك الاهلي فيسعي لتصحيح مسارة وتحقيقي الفوز لتحسين وضعه بجدول الدوري.  

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ترتيب زد والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق زد الترتيب الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة اما البنك الاهلي فيحتل الترتيب ال15 الدوري برصيد 10نقاط

 

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى بإقامة ثلاث مباريات تجمع إنبى مع سموحة والبنك الأهلى مع زد إف سى وأخيرًا بيراميدز مع الاتحاد السكندرى.


الأحد 18 فبراير 
انبى وسموحة..4 عصرًا على استاد بتروسبورت
البنك الاهلى وزد اف سى..4 عصرا على استاد القاهرة الدولى
بيراميدز والاتحاد السكندري..7 مساء على استاد الدفاع الجوى
 

الاثنين 19 فبراير 
مودرن فيوتشر والمقاولون..4 عصرا استاد السلام
الاسماعيلى والزمالك..7 مساء استاد الإسماعيلية 
 

الثلاثاء 20 فبراير 
سيراميكا والجونة..4 عصرًا على استاد القاهرة 
الداخلية وفاركو.. 7 مساء على استاد الكلية الحربية
المصري البورسعيدى وبلدية المحلة.. 7 مساء على استاد برج العرب

ترتيب الدوري المصري، ويتصدر فريق إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ12.

وتربع إنبي بقيادة مدربه الجديد سيد ياسين المدير الفني على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه خارج ملعبه علي المقاولون 1-0 وتعادل زد مع بيراميدز 0-0 في الجولة ذاتها.

وانفرد إنبي بقمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة وتراجع زد للمركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- إنبي 22 نقطة
2- زد اف سي 20  نقطة
3- الاتحاد السكندري 19  نقطة
4- بيراميدز 18  نقطة
5- طلائع الجيش 18  نقطة
6- سموحة 17  نقطة
7- المصري البورسعيدي 17  نقطة
8- الأهلي 14  نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 14  نقطة
10- الجونة 14  نقطة
11- مودرن فيوتشر 13  نقطة
12- بلدية المحلة 13 نقطة 
13- الزمالك 11  نقطة
14- الإسماعيلي 11 نقطة
15- البنك الأهلي 10 نقاط
16- المقاولون العرب 7 نقاط
17- الداخلية 7 نقاط
18- فاركو 5 نقاط.

 

أبرزها الإسماعيلي ضد الزمالك، مواعيد الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري

اليوم، زد يسعى لاستعادة صدارة الدوري من إنبي على حساب البنك الأهلي

 

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