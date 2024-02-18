أبرزها الإسماعيلي ضد الزمالك، مواعيد الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري

الدوري المصري، تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية وهم إنبي المتصدر مع سموحة، والبنك الأهلي ضد زد، وبيراميدز ضد الاتحاد السكندري وتختتم الجولة يوم الثلاثاء المقبل بثلاث مباريات.

وتعد قمة الإسماعيلي ضد الزمالك بإستاد الاسماعيلية أقوي وأبرز مواجهات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز خاصة مع الشعبية الكبيرة للفريقين.

مواعيد الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري

إنبي ضد سموحة، 4 عصرا باستاد بتروسبورت..الأحد 18 فبراير

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البنك الأهلي ضد زد ، 4 عصرا باستاد القاهرة..الأحد 18 فبراير

بيراميدز ضد الاتحاد ، 7 مساء باستاد الدفاع الجوي..الأحد 18 فبراير

فيوتشر ضد المقاولون، 4 عصرا باستاد القاهرة.. الإثنين 19 فبراير

الاسماعيلي ضد الزمالك ، 7 مساء باستاد الاسماعلية.. الاثنين 19 فبراير

سيراميكا ضد الجونة ، 4 عصرا باستاد المقاولون.. الثلاثاء 20 فبراير

الداخلية ضد فاركو ، 7 مساء باستاد السلام.. الثلاثاء 20 فبراير

المصري ضد بلدية المحلة ، 7 مساء باستاد الجيش ببرج العرب.. الثلاثاء 20 فبراير

طلائع الجيش ضد الأهلي.. مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ13

1- إنبي 22 نقطة

2- زد اف سي 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة

14- الإسماعيلي 11 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 12 من بطولة دوري nile وذلك طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات مباراة الجونة والمصري كالتالي:

إيقاف أحمد حامد عبده شوشة، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف صلاح محسن محمد، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة بلدية المحلة وفيوتشر كالتالي:

إيقاف عبد الرحمن جمال محمد السيد، لاعب فريق بلدية المحلة، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا كالتالي:

إيقاف أحمد ياسر أنور ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا لمدة مباراتين وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

فيما أعلنت رابطة الأندية المحترفة موافقة الجهات الأمنية على حضور ٢٠ ألف متفرج لمباريات الدوري المصري.

ووجهت الرابطة الشكر لمؤسسات الدولة والجهات الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب الرابطة بزيادة عدد المشجعين.