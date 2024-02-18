أعراض قرحة المعدة، ونظام غذائي متكامل للمريض

اعراض قرحة المعدة، تتسبب في الشعور بآلام شديدة في المعدة، مع العديد من المشاكل الصحية المزعجة، وكلما تمت ملاحظة أعراض قرحة المعدة مبكرًا، كلما تم السيطرة عليها، وعلاجها بشكل أسرع.



أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن قرحة المعدة هي عبارة عن تقرحات تصيب بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وتحدث عادةً بسبب فرط إفراز حمض المعدة، أو وجود بكتيريا الملوية البوابية.

وأكد الدكتور محمد، أن اعراض قرحة المعدة عديدة، ولابد من الالتفات لها، تجنبا لمضاعفاتها.

Advertisements

ويستعرض الدكتور محمد، في السطور التالية، أهم اعراض قرحة المعدة.

اعراض قرحة المعدة الأكثر شيوعًا:



ألم حارق في الجزء العلوي من البطن: يظهر هذا الألم عادةً بين عظمة الصدر والسرة، وقد يزداد سوءًا عند تناول الطعام أو عندما تكون المعدة فارغة.

عسر الهضم التجشؤ: قد يعاني بعض الأشخاص من عسر الهضم، والشعور بالامتلاء، والانتفاخ، والتجشؤ بعد تناول الطعام.

الغثيان والقيء: قد يشعر بعض الأشخاص بالغثيان والقيء، خاصةً بعد تناول الطعام.

فقدان الشهية وفقدان الوزن: قد يفقد بعض الأشخاص شهيتهم ووزنهم دون سبب واضح.

اعراض قرحة المعدة الأقل شيوعًا:



حرقة في المعدة: قد يشعر بعض الأشخاص بحرقة في المعدة، خاصةً بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

صعوبة في البلع: قد يشعر بعض الأشخاص بصعوبة في البلع.

نزيف في المعدة أو الأمعاء: قد يتقيأ بعض الأشخاص الدم أو يتبرزون برازًا أسود اللون.

نصائح للوقاية من قرحة المعدة:



أضاف الدكتور محمد، أن هناك مجموعة من العادات الصحية، التي يمكنها أن تقي من الاصابة بقرحة المعدة، وهو ما يستعرضه في السطور التالية:

تجنب التدخين.

قلل من تناول الكحول.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

قلل من تناول الأطعمة الحارة والدهنية.

تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) بحذر، مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

قرحة المعدة

التغذية السليمة لمريض قرحة المعدة

وأشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن التغذية السليمة تلعب دورًا هامًا في علاج قرحة المعدة والوقاية من مضاعفاتها، وذلك من خلال:

تخفيف أعراض قرحة المعدة، مثل الألم والحرقة والانتفاخ.

تسريع عملية شفاء القرحة.

الوقاية من عودة ظهور قرحة المعدة.

الأطعمة المفيدة لمريض قرحة المعدة

الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل:

الخضروات، مثل الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والبروكلي.

الفواكه، مثل التفاح والموز والتوت والكمثرى.

الحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان والأرز البني.

الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل:

الحمضيات، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت.

الفلفل الأخضر.

البروكلي.

الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل:

الجزر.

البطاطا.

السبانخ.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل:

الزبادي.

المخللات المخمرة.

الأطعمة قليلة الدسم مثل:

اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي.

الأسماك.

البيض.

الأعشاب والتوابل مثل:

الزنجبيل.

النعناع.

البابونج.

الأطعمة التي يجب على مريض قرحة المعدة تجنبها

الأطعمة الحارة.

الأطعمة الحمضية.

الأطعمة الدسمة.

الأطعمة المقلية.

الأطعمة الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

الأطعمة الغنية بالتوابل.

المشروبات الكحولية.

التدخين.

نصائح عامة للتغذية السليمة لمريض قرحة المعدة:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

تقسيم الوجبات إلى 5-6 وجبات صغيرة على مدار اليوم.

تجنب الأكل قبل النوم مباشرة.

شرب الكثير من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

أمثلة على وجبات صحية لمريض قرحة المعدة:

الفطور: دقيق الشوفان مع الحليب قليل الدسم والموز.

الغداء: دجاج مشوي مع الأرز البني والسلطة الخضراء.

العشاء: سمك مشوي مع البطاطا الحلوة والخضار المطهوة على البخار.

وجبة خفيفة: زبادي مع الفواكه.