4 سيناريوهات ترسم طريق النهاية لحرب أوكرانيا

ألقى انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا في شمال شرقي البلاد بظلاله على سير دفة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تقترب من نهاية عامها الثاني، وأثار عدد من التكهنات بشأن مستقبل الصراع.

مستقبل الصراع في أوكرانيا

ورغم النكسات الأولية، تمكنت القوات الأوكرانية من صد الغزو الروسي في المناطق الرئيسية، ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى تحولات كبيرة في خطوط المعركة، ما يدفع إلى إعادة تقييم النتائج المحتملة.

وبحسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن هناك أربعة سيناريوهات محتملة لحل الصراع.

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التقدم العسكري الروسي

وتابع التقرير، أنه رغم المقاومة الأوكرانية، فإن التقدم العسكري الروسي يشكل تحديًا هائلا، أدى إلى تكبد قوات فولوديمير زيلينسكي خسائر كبيرة في الذخائر والأفراد، لذا تتوقف نتيجة الصراع على توفير المساعدات في الوقت المناسب، وعلى التزام المجتمع الدولي بالدفاع عن أوكرانيا.

وأكد إليوت كوهين، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز أرلي بيرك، على أوجه تشابه الصراع الحالي مع الصراعات التاريخية، مشددًا على عدم القدرة على التنبؤ بالحرب، واحتمال حدوث تحولات مفاجئة في أية مرحلة.

آفاق محادثات السلام

ظهرت تقارير عن محادثات سلام محتملة بين روسيا والولايات المتحدة، ما يشير إلى وجود وسيلة دبلوماسية لإنهاء الصراع، ومع ذلك فإن التصريحات المتضاربة الصادرة عن مسؤولي الكرملين والسلطات الأمريكية تثير حالة من عدم اليقين بشأن جدوى مثل هذه المفاوضات، كما أن الإصرار على مشاركة أوكرانيا في المناقشات يسلط الضوء على مدى تعقيد التوصل إلى حل دائم.

التصعيد النووي

وسط تصاعد التوترات، تلوح في الأفق مخاوف كبيرة بشأن احتمال التصعيد النووي، إذ تؤكد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحرب النووية على خطورة الوضع، وفي حين يبقى الغرب منقسمًا بشأن خطورة هذه التهديدات، فإن العواقب المحتملة للصراع النووي وخيمة.

ويحذر سيث جونز، نائب الرئيس الأول لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، من المخاطر العميقة المرتبطة بخرق المحرّمات النووية.

ولا يزال الصراع في أوكرانيا يشكل الديناميكيات الجيوسياسية، وتمتد تداعياته إلى ما هو أبعد من المنطقة، لذا ستلعب نتائج المداولات الجارية في الكونجرس الأمريكي، إلى جانب الجهود الدبلوماسية لتسهيل محادثات السلام، دورًا محوريًا في تحديد حل الصراع.

وخلص التقرير إلى أنه بينما يراقب العالم من كثب التطورات، تبقى ضرورة المشاركة الدبلوماسية والعمل الدولي المتضافر ذات أهمية قصوى للتخفيف من التصعيد، وتمهيد الطريق نحو سلام مستدام.