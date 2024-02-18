الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

4 سيناريوهات ترسم طريق النهاية لحرب أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

ألقى انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا في شمال شرقي البلاد بظلاله على سير دفة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تقترب من نهاية عامها الثاني، وأثار عدد من التكهنات بشأن مستقبل الصراع.

مستقبل الصراع في أوكرانيا

ورغم النكسات الأولية، تمكنت القوات الأوكرانية من صد الغزو الروسي في المناطق الرئيسية، ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى تحولات كبيرة في خطوط المعركة، ما يدفع إلى إعادة تقييم النتائج المحتملة.

وبحسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن هناك أربعة سيناريوهات محتملة لحل الصراع.

Advertisements

 

التقدم العسكري الروسي

 وتابع التقرير، أنه رغم المقاومة الأوكرانية، فإن التقدم العسكري الروسي يشكل تحديًا هائلا، أدى إلى تكبد قوات فولوديمير زيلينسكي خسائر كبيرة في الذخائر والأفراد، لذا تتوقف نتيجة الصراع على توفير المساعدات في الوقت المناسب، وعلى التزام المجتمع الدولي بالدفاع عن أوكرانيا.

وأكد إليوت كوهين، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز أرلي بيرك، على أوجه تشابه الصراع الحالي مع الصراعات التاريخية، مشددًا على عدم القدرة على التنبؤ بالحرب، واحتمال حدوث تحولات مفاجئة في أية مرحلة.

 

آفاق محادثات السلام

ظهرت تقارير عن محادثات سلام محتملة بين روسيا والولايات المتحدة، ما يشير إلى وجود وسيلة دبلوماسية لإنهاء الصراع، ومع ذلك فإن التصريحات المتضاربة الصادرة عن مسؤولي الكرملين والسلطات الأمريكية تثير حالة من عدم اليقين بشأن جدوى مثل هذه المفاوضات، كما أن الإصرار على مشاركة أوكرانيا في المناقشات يسلط الضوء على مدى تعقيد التوصل إلى حل دائم.

 

التصعيد النووي

وسط تصاعد التوترات، تلوح في الأفق مخاوف كبيرة بشأن احتمال التصعيد النووي، إذ تؤكد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحرب النووية على خطورة الوضع، وفي حين يبقى الغرب منقسمًا بشأن خطورة هذه التهديدات، فإن العواقب المحتملة للصراع النووي وخيمة.

ويحذر سيث جونز، نائب الرئيس الأول لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، من المخاطر العميقة المرتبطة بخرق المحرّمات النووية.

ولا يزال الصراع في أوكرانيا يشكل الديناميكيات الجيوسياسية، وتمتد تداعياته إلى ما هو أبعد من المنطقة، لذا ستلعب نتائج المداولات الجارية في الكونجرس الأمريكي، إلى جانب الجهود الدبلوماسية لتسهيل محادثات السلام، دورًا محوريًا في تحديد حل الصراع.

وخلص التقرير إلى أنه بينما يراقب العالم من كثب التطورات، تبقى ضرورة المشاركة الدبلوماسية والعمل الدولي المتضافر ذات أهمية قصوى للتخفيف من التصعيد، وتمهيد الطريق نحو سلام مستدام.

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان (انفوجراف)

روسيا تهزم أوكرانيا والسر في حرب غزة، الجيش الروسي يسيطر على أكبر المدن العسكرية تحصينًا، الغرب يتخلى عن الجيش الأوكراني ويوجه المعونات للاحتلال الإسرائيلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روسيا الحرب الروسية الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية الروسية الأوكرانية القوات الأوكرانية الغزو الروسي المقاومة الأوكرانية الولايات المتحدة أوكرانيا

مواد متعلقة

رئيس الوزراء الفلسطيني: روسيا دعت جميع الفصائل للاجتماع في موسكو يوم 26 فبراير

بايدن يحمل الكونجرس سقوط أفدييفكا الأوكرانية بيد روسيا

روسيا تهزم أوكرانيا والسر في حرب غزة، الجيش الروسي يسيطر على أكبر المدن العسكرية تحصينًا، الغرب يتخلى عن الجيش الأوكراني ويوجه المعونات للاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

زغلول صيام يكتب: ميدو وشركاه

مجلس الأهلي يُلبي دعوة الزمالك غدًا.. ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين

خبير قانوني يكشف الأبعاد القانونية لتقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

أسعار البقوليات والحبوب تواصل الارتفاع، كيلو العدس الأصفر يسجل 130 جنيهًا.. والأرز والفول والترمس والفاصوليا والسمسم ترفع شعار "لا تراجع عن الصعود"

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

Advertisements

منوعات

المزيد

399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

بسبب الازدحام، مواطن صيني يستأجر طائرة خاصة لتوصيل طفلته إلى حفلة

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024

المزيد

انفوجراف

8 أسباب للهالات السوداء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بربح الأموال

من الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1445 وآراء العلماء في إحيائها

المزيد
الجريدة الرسمية