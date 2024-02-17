روسيا تهزم أوكرانيا والسر في حرب غزة، الجيش الروسي يسيطر على أكبر المدن العسكرية تحصينًا، الغرب يتخلى عن الجيش الأوكراني ويوجه المعونات للاحتلال الإسرائيلي

الجيش الروسي، في الوقت الذي ينشغل العالم بالحرب الإسرائيلية الضارية على غزة، قام الجيش الروسي بإحراز تقدم على محور أفدييفكا، حيث أجبر الجيش الروسي القوات الأوكرانية من الانسحاب الكامل من المدينة، التي كانت تمثل المعقل العسكري للجيش الأوكراني.

الجيش الروسي يحرز تقدم في أوكرانيا

وعن الجيش الروسي، أكد المحللون السياسيون أن حالة التقدم التي أحرزها الجيش الروسي في أوكرانيا، جاءت بعد تخلي الغرب عن أوكرانيا، وتوجيه دعمهم إلى الاحتلال الإسرائيلي، فأرسلت إليه الدعم المالي والأسلحة لقتل الأبرياء العزل من الشعب الفلسطيني في غزة، وتحولها عن دعم أوكرانيا.

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الجيش الروسي يسيطر على مدينة أفدييفكا، فيتو

جاءت معركة الجيش الروسي، أمس الجمعة، وسيطرته على مدينة أفدييفكا، التي أدت لانسحاب ما تبقى من القوات الأوكرانية بشكل تام من المدينة، ومن أسر العديد من الجنود الأوكراني، التابعين للواء المشاة الميكانيكي 110، حيث سيطر الجيش الروسي على مدينة أفديفكا (الاستراتيجية)، والتي تعد من أهم المدن في دونتسك، حيث استمرت فيها المعارك منذ عام 2014.

الجيش الروسي يسبب إرباك داخل المجتمعات الغربية

وسبب تقدم الجيش الروسي حالة من الإرباك داخل المجتمعات الغربية، وخاصة بعد تسليم المدينة الأوكرانية الاستراتيجية، وأمرت أوكرانيا بالانسحاب الكامل من مدينة أفديفكا المدمرة، قبل فجر اليوم السبت، وتم تسليم المدينة، التي كانت معقلًا عسكريًا، طوال الجزء الأكبر من عقد من الزمن، في مواجهة القصف الروسي المدمر والهجوم المتواصل.

⚡سقط هبل النازية:-

- المعقل المنيع للعدو في مجمع مصانع فحم الكوك في افدييفسكي يسقط.

- قوات الجيش الروسي البطل يرفع العلم الروسي في الجزء الشمالي الشرقي من مجمع مصنع أفديفسكي مما يوضع حدًا للمعركة من أجل "القلعة المنيعة" للعدو. "



- "فئران ازوف -خيط الحياة بات ضعيف جدا لكم ". pic.twitter.com/ElODkA2F4c — Inal 🇷🇺 (@Inal_Al_N) February 17, 2024

وقامت أوكرانيا بسحب وحداتها من مدينة أفديفكا، حيث أكد الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد الجيش الأوكراني أنه قام بسحب قواته من المدينة الاستراتيجية "استنادًا إلى الوضع العملياتي حول أفدييفكا، ومن أجل تجنب التطويق والحفاظ على حياة وصحة الجنود"، وقرر القائد الأوكراني الانسحاب من المدينة، والانتقال إلى الدفاع على خطوط أكثر ملاءمة، بحسب الجنرال أولكسندر سيرسكي.

سقوط مدينة أفديفكا أكثر المدن تحصينًا في أوكرانيا

أحرز الجيش الروسي تقدم، وسقطت مدينة أفديفكا، التي كان يسكنها حوالي 30 ألف شخص، وأصبحت الآن مدينة مدمرة، وهذا أول مكسب كبير تحققه القوات الروسية منذ مايو من العام الماضي.

عاجل:



الجيش الروسي يرفع العلم الروسي فوق مبنى إدارة مدينة أفدييفكا. pic.twitter.com/18KkDTOTHe — علي (@hxb5nPm67KUMB0Z) February 17, 2024

الأمين العام لـ حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ذكر أن "فوز بوتين في أوكرانيا، يجعل العالم أكثر خطورة، ما يجعلنا أكثر عرضة للخطر".

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "إنه في حال سمحنا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز فلن يكون ذلك سيئا للأوكرانيين ومأساة لهم فحسب بل سيكون خطر علينا أيضا وسيجعل العالم أكثر خطورة ويجعلنا أكثر عرضة للخطر".

الجيش الروسي يسيطر على مدينة أفدييفكا، فتيو

وأرجع ستولتنبرغ انتصار الجيش الروسي في أوكرانيا حاليًا، وسيطرته على المدينة العسكرية، في أكبر نصر له منذ ما يقرب من عام، "إلى التأخير في إقرار مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا" ما يضر بالفعل بالقوات الأوكرانية في ساحة المعركة ضد روسيا".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن القوات الروسية تتفوق على قوات كييف في التسليح على طول خط المواجهة"

الغرب يتخلى عن أوكرانيا لصالح الاحتلال الإسرائيلي

تخلي الغرب عن أوكرانيا لصالح الاحتلال الإسرائيلي، جعل الجيش الأوكراني مضطر لاستخدام الإمدادات المحدودة من المدفعية وذخائر الدفاع الجوي بحرص، بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه، حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام الغربي.

الجيش الروسي يؤكد استيلائه على محطة قطار افدييفكا pic.twitter.com/Xs9k5OeAj5 — علي (@hxb5nPm67KUMB0Z) February 17, 2024

حالة تخلي الغرب عن أوكرانيا وتوجيه دعمهم للاحتلال الإسرائيلي، دفع المحللين السياسيين للكشف عن سبب انتصار روسيا على أوكرانيا في الوقت الحالي، حيث قال المحلل السياسي التركي محمد كانبكلي: "بينما تستمر الحرب الإسرائيلية في غزة، بدأ الجيش الروسي في إحراز تقدم كبير في أوكرانيا، اليوم انتهت معركة الطاحنة في Avdiivka التي استمرت 5 أشهر بانتصار للجيش الروسي حيث أعلن الروس سيطرتهم على المدينة وأعلن القائد العام الأوكراني الجديد سريسكي أنه أمر جميع القوات الأوكرانية المتبقية في المدينة بمغادرة المدينة والانتقال إلى مواقع أكثر فائدة."

وتابع محمد كانبكلي قائلًا: "يذكر أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة غيرت ميزان القوى لصالح روسيا، حيث انقطعت المساعدات الأميركية والغربية عن أوكرانيا لبضعة أشهر واتجهت لإسرائيل فاستغلت روسيا الفرصه وحققت نصرا في واحدة من أهم معاركها في أوكرانيا".

روسيا على وشك حسم حربها ضد أوكرانيا

أما الباحث الأممي سامح عسكر فقال: "يبدو أن روسيا على وشك حسم حربها ضد أوكرانيا.. برغم الدعم الغربي الكبير للأوكران على كل المستويات والذي وصل لمئات المليارات من الدولارات وعقوبات هستيرية على الروس، ومساندة إعلامية وسياسية وعسكرية لأوروبا لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية.. لكن في النهاية سقطت واحدة من أهم المدن الأوكرانية وهي أفدييفكا، ليكون السقوط الأوكراني الثاني بعد باخموت.. روسيا استفادت من العدوان الإسرائيلي على غزة بتشتيت الغرب وإجباره على خفض الدعم لأوكرانيا بشكل مؤقت الذي ذهب لصالح إسرائيل..".

🚨⚡️جنود الجيش الروسي يقتحمون مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، بالقرب من نوفوميخايلوفكا! pic.twitter.com/Wt0FiLvR4F — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) February 17, 2024

وتابع أسامة عسكر فقال: "يبدو أننا لسنا مقدمين على حرب عالمية ثانية، فانتصارات الروس حدثت فعليا ضد الناتو، مما يمثل عامل ردع للغرب يدفعه للتفكير بشكل دبلوماسي مع روسيا، خصوصا مع صعود سهم ترامب أبرز رؤساء الولايات المتحدة قُربا من موسكو..".

الجيش الروسي يسيطر على مصنع كامل بمدينة أفدييفكا، فيتو

وقال أسامة عسكر: "نحن نعيش فعليا أجواء حرب باردة جديدة ولكن هذه المرة ليس ضد معسكر سوفيتي بل من الغرب ضد الشرق والجنوب العالمي معا.. وفقا لذهنية الغرب فهم يخضعون للقوة ويتفاوضون معها.. الغرب بات أكثر قربا مما مضى على تسوية خلافه مع روسيا بالطرق السلمية، ولكن للأسف حدث هذا على حساب أوكرانيا التي تفككت وستتفكك أكثر الفترة المقبلة.."

نكسة عسكرية كبيرة لأوكرانيا

وعلق الباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور إبراهيم الحمامي عن انتصار روسيا في أوكرانيا فقال: "في نكسة عسكرية كبيرة لأوكرانيا: انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا "تجنبا للحصار"... مما يعني سقوطها بيد الجيش الروسي لأول مرة منذ عام 2014".

🔻 الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة #افدييفكا pic.twitter.com/4J61RkCaUh — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) February 17, 2024

أما أستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الستار الجميلي فقال: "أمام هزيمة الغرب في أوكرانيا على يد الجيش الروسي الباسل، لم تجد أمريكا وأوروبا من تعويض سوى التصريحات البائسة عن وفاة نافالني، الذي سبق له أن اتفق على مسرحية التسميم... مثلما فرضوا زيلينسكي بانقلاب أمريكي دموي في أوكرانيا، وكان دوره حصار روسيا وتعطيل قطبها العالمي في مواجهة التوحش الرأسمالي الليبرالي، لينتهي دوره بإبادة الشعب الأوكراني في معركة خاسرة منذ البداية."

أما سلطان العتيبي، الإعلامي السعودي فقال: " "أديفكا، أوكرانيا تسقط في أيدي الجيش الروسي، "الهزيمة الكاملة" المدينة الرئيسية للدفاع عن أوكرانيا، مدينة أدييفكا، وهي المدينة الأكثر تحصينًا على الكوكب بأكمله، كانت تعتبر ذات يوم مدينة منيعة وقد سقطت في أيدي الجيش الروسي."

هزيمة كاملة للجيش الأوكراني خلال ساعات

وقال العتيبي: "تم احتلال أدييفكا، فيما يقول المراقبون إنه "هزيمة كاملة" للجيش الأوكراني، في غضون ساعات، ستنتهي المعركة الأكثر دموية في القرن الحادي والعشرين (حتى الآن)."

🚨 رسميًا:



أكثر من 50٪ من مدينة أفدييفكا تحت سيطرة الجيش الروسي. pic.twitter.com/0ESkzEwuCl — ابن الرقه 🇸🇾 (@LANA788933) February 17, 2024

وأضاف العتيبي قائلًا: "بالنسبة لأولئك الذين لم يتابعوا التطورات في العملية العسكرية الروسية الخاصة (SMO)، فإن أفدييفكا هي المكان الذي قصف منه الجيش الأوكراني المدنيين في مدينة دونيتسك لمدة عشر سنوات! سيكون هناك الكثير من التداعيات التكتيكية والاستراتيجية والسياسية لهذا الأمر والتي سنراها خلال الأيام والأسابيع المقبلة."

قائد الجيش الأوكراني يبلغ زيلينسكي سقوط المدينة العسكرية الحصينة، فيتو

وأضاف سلطان العتيبي "بحسب ما ورد يوجد عدد قليل جدًا من الدفاعات الأوكرانية خلف أفدييفكا؛ فقد وضع الأوكرانيون كل بيضهم في سلة واحدة، معتمدين على نظام المخابئ النووية العميقة الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، والدفاعات التي تم بناؤها منذ نهاية الحرب الأهلية لجعلها "منيعة".

وقال العتيبي: "لقد فشلت كل هذه الدفاعات ويسيطر الجيش الروسي الآن على المدينة.

ملاحظة: هل تذكرون كيف صرخت سي إن إن وبلومبرج بلا توقف بأن قطع روسيا عن خدمة سويفت كان بمثابة استخدام سلاح نووي، وأنه لا توجد طريقة يمكن لروسيا أن تنجو من ذلك؟ ها نحن ذا، بعد مرور عامين، والآن، لا توجد طريقة من أجل بقاء أوكرانيا!"