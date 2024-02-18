أول تعليق من بوتين بعد سيطرة الجيش الروسي على مدينة أفدييفكا الأوكرانية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن الوضع في أوكرانيا يعتبر مسألة حياة أو موت بالنسبة لموسكو.

وهنأ بوتين، القوات المسلحة الروسية عقب السيطرة على مدينة أفدييفكا بـ" دونيتسك " بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع سيرجي شويجو.

سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف: "استمع فلاديمير بوتين إلى تقرير وزير الدفاع سيرجي شويجو في الكرملين بشأن السيطرة على مدينة أفدييفكا.

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وهنأ الرئيس الجيش الروسي على هذا النصر والنجاح المهم- علي حد وصفه -.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين أمس السبت، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيا من المسلحين ودحر الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا للكيماويات.

وأكدت الوزارة أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات التي يشنها نظام كييف "، مضيفة أنه "لم يتم نشر المعلومات حول تقدم قواتنا إلا بعد هزيمة العدو بالكامل والسيطرة على المدينة".

وأعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة"، وفي الأيام الأخيرة، اعترف الجيش الأوكراني بأن الوضع هناك حرج بالنسبة لهم، وهو أسوأ مما كان عليه في أرتيوموفسك، التي انسحبت منها كييف في مايو 2023.

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