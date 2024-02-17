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أخبار مصر

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان (انفوجراف)

مجلس الشيوخ الأمريكي،فيتو
مجلس الشيوخ الأمريكي،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافا جديدا تحت عنوان ( الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوافقون على تقديم على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان ) 

يأتي ذلك بعدما نشرت صحيفة "وول ستريت" تقريرًا، سلط الضوء على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 70 صوتًا، مقابل رفض 29 صوتًا على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا، وإسرائيل، وتايوان، في محاولة لدعم الأمن الأمريكي، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج.

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المشروع  الأمريكي تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان 

وفي وقت سابق، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وتسوية الوضع على الحدود الجنوبية، والذي تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.

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