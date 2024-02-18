تجديد حبس 4 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس 4 عاطلين بانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين بارتكاب الجريمة

وأدلى أحد المتهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بأنهم قاموا باستدراج «وليد. م»، 44 سنة، مدير مطعم بشرم الشيخ، و«كريم. م» 32 سنة، صاحب محل لقطع السيارات، بادعاء بيع سيارة ماركة أوبترا، من خلال التواصل معهما عبر «ماركت بلس» عبر «فيس بوك»، نظير مبلغ 500 ألف جنيه، ودفع مبلغ مقدم 350 ألف جنيه.

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وأفاد: فور وصول المجني عليهما، ادعينا أننا ضباط شرطة، لمحاولة سرقة المبلغ المالي، إلا أن المجني عليهما كشفوا الحيلة، واستعانوا بالأهالي وتحفظوا علينا، حتى ألقى القبض علينا.

التحقيقات في اتهام 4 عاطلين بالنصب على المواطنين

وكشفت التحقيقات ورود بلاغ من «وليد. م»، 44 سنة، مدير مطعم بشرم الشيخ، و«كريم. م» 32 سنة، صاحب محل لقطع السيارات، والذين اتهما كلًا من «محمود. م» 43 سنة، «عمرو. م» 43 سنة، «محمد. س» 42 سنة، ضبط بحوزته طبنجة صوت، «محمد. ح»، 32 سنة عاطل.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستدراجهما بمكان الواقعة بادعاء بيع سيارة ماركة أوبترا، من خلال التواصل معهما عبر «ماركت بلس» عبر «فيس بوك»، نظير مبلغ 500 ألف جنيه، ودفع مبلغ مقدم 350 ألف جنيه إلا أنهما فوجئا عقب وصولهما لمكان الواقعة بمحاولة المتهمين سرقة المبلغ المالي مدعين أنهم ضباط شرطة إلا أنهما ارتابا في أمرهم فاستعانا بالأهالي الذين تمكنوا من ضبطهم، وألقى القبض عليهم.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بقيام الأهالي بضبط 4 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص حال محاولتهم سرقة حقيبة من شخصين يستقلون سيارة ملاكى، ونجحت قوات الأمن في القبض عليهم.