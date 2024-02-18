ضبط وإحضار متهمين جدد بواقعة عاطل غسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب على راغبي السفر بالدقهلية

أمرت نيابة الأموال العامة، بضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة عاطل بالدقهلية لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال الإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات ).

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.