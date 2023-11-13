الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس شخص بتهمة انتحال صفة طبيب بإمبابة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة استمرار حبس طبيب مزيف ومساعده، بتهمة انتحال صفة طبيب، والآخر موظف استقبال بالعيادة، في إمبابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول انتحل صفة طبيب وضُبط بداخل مقر العيادة بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية.

القبض على طبيب مزيف في إمبابة


وضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخصين بالجيزة لقيام أحدهما بانتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم استهداف العيادة  وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف استقبال بالعيادة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة. 

 

 وضُبط بداخل مقر العيادة (بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية) وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى) وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

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