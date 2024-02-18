حبس منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك للنصب على المواطنين

أمرت الأموال العامة، بحبس عاطل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم للاستيلاء على أموالهم وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.