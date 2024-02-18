الأحد 18 فبراير 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكشك الصعيدي، خطوات بسيطة والنتيجة مضمونة

الكشك الصعيدي، فيتو
الكشك الصعيدي، فيتو

طريقة عمل الكشك الصعيدي من أشهر وأقدم أكلات المطبخ المصري الشهيرة، وطريقة عمل الكشك الصعيدي تختلف عن طريقة عمل الكشك بالارز، والكشك الصعيدي من أكلات أهل صعيد مصر الشهيرة، وكلها اكلات مصريه أصيلة، يختص بها المطبخ المصري.
وتعد طريقة عمل الكشك، من الوصفات التي لا تجيد عملها الكثير من ستات البيوت، وهناك نوعين من الكشك، فهناك الكشك المصري والصعيدي، والذي قد تجهله الكثير من الزوجات، إلا من كانت من أصل صعيدي.  

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مكونات عمل الكشك الصعيدي:


كشك
صدور دجاج
مكعبات بصل شرائح
زيت
فلفل اسود
بهار مشكل
لتر مرق الدجاج

 

طريقة عمل الكشك الصعيدي:

يوضع الكشك في ماء لمدة ربع ساعة حتى تتفتح الحبات، ويزداد حجمه.
نحمر شرائح البصل وبنفس الزيت نحمر صدر الدجاج، مع إضافة البهارات.
نضيف مرق الدجاج ويترك حتى يغلي.
نصفي الكشك ويوضع على المرق على النار لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.
نضيف بعد ذلك كمية من البصل المحمر، ونترك الباقي للتزيين.
نستمر في التقليب حتى ينضج، ونحصل على القوام المطلوب.
نضعه في الأطباق، ويقدم عندما يبرد، ويزين الوجه بالبصل المحمر.

 

طريقة عمل الكشك المصري

الكشك المصري

طريقة عمل الكشك المصري، من طرق الأكلات المصرية، التي تورثناها عن الأجداد جيلا بعد جيل.
وفي السطور التالية، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكشك المصري.

مكونات عمل الكشك المصري
3 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة
كوبين زبادي
كوب رز مسلوق
علبة مرق دجاج
٤أكواب ماء ساخن
٣ملاعق كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة زيت زيتون
رشة فلفل اسود
رشة جوزة الطيب
٢ورق لاورو
بصل كشري مقلي

 

طريقة عمل الكشك المصري:

تشوح قطع الدجاج مع زيت الزيتون الى ان تأخذ اللون الذهبي.

تتبل بالفلفل، مكعبات المرق، ورق اللاورو وجوزة الطيب.

يضاف مقدار ٣ أكواب من الماء الساخن ويترك الكل على النار.

يطحن الزبادي مع الدقيق وكوب من الماء في الخلاط.

يسكب المزيج فوق الدجاج ويقلب جيدا.

يضاف الأرز المسلوق ويقلب الكل، الى ان يصبح قوام الكشك ثقيلا.

يقدم مزينا بالبصل المحمر وبالهنا والشفا.

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