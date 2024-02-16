الجمعة 16 فبراير 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الدجاج المشوي فى الكيس الحراري، سهل وغير مكلف

الدجاج المشوي، فيتو
الدجاج المشوي، فيتو

طريقة عمل الدجاج المشوي، الدجاج المشوي من أشهر وأشهى أنواع المشويات التى لها عشاق كثيرين لمذاقه المميز الذى لا يقاوم.

وطريقة عمل الدجاج المشوي، سهلة وبسيطة وهناك طرق عديدة لتحضيره فى المنزل حيث تتفنن ربات البيوت فيها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الدجاج المشوي فى الكيس الحرارى.

مكونات عمل الدجاج المشوي:-

دجاجة كاملة أو مقطعة

كيس حراري

زبد وزيت

ملعقة صغيرة من كل من:

بابريكا

كسبرة جافة

زعتر

ثوم مفروم

بهارات دجاج

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ملح وفلفل

ملعقتان خل

طريقة عمل الدجاج المشوي فى الكيس الحراري:

  • يقلب الزيت والزبد مع البهارات والخل.
  • تفرك الدجاج جيدًا بالتتبيلة من الداخل والخارج.
  • يوضع في الكيس الحراري بعد أن يدهن الكيس بالزبد.
  • ثم يغلق بالطريقة المعتادة، ويوضع في صينية بها ماء.
  • يوضع الدجاج بالفرن حتي تمام النضج، ثم يخرج ويقدم ساخن.
طريقة عمل الدجاج المشوي في الكيس الحراري، فيتو 

ولعمل الفراخ المشوية العادية في الفرن

مكونات عمل الفراخ المشوية:

فرخة مشوية مقطعة 8 قطع

التتبيلة

كوب زبادي

بهارات فراخ مشوية تباع لدى العطار

ملعقة عسل نحل

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب خل أبيض

ملح

فلفل اسود

بابريكا

كارى

كركم

حبهان بودر

2 بصلة مفرومة

2 فص ثوم

ثمرة طماطم مفرومة

ملعقة هريسة فلفل اخضر

رشة قرفة

رشة كمون

الفرن

ملعقة كبيرة زبد

ملعقة بقدونس مفروم

ملعقة صلصة طماطم

ملح

فلفل

فص ثوم مفروم

طريقة عمل الفراخ المشوية:-

  • نحضر الفراخ وتحدث بها فتحات ثم نغسلها جيدا وننقعها فى الماء والملح والفلفل الأسود والدقيق والسكر وعصير الليمون لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الفراخ بالماء الجارى، ونصفيها.
    ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
  • ثم ننقع الفراخ فى التتبيلة ليلة كاملة.
  • ثم نحضر صينية فرن ونرص بها الدجاج ونضع عليها ربع كوب ماء.
  • ثم نغطي الصينية بورق زبد ثم ورق فويل، وتدخلها الفرن حتى تمام النضج حيث تستغرق من ساعة إلى ساعة وربع.
  • وبعد تمام نضج الدجاج ننزع الورق الفويل، ونحضر بولة عميقة ونضع بها الزبد والبقدونس والصلصة والثوم والملح والفلفل ونقلب جيدا.
  • ثم ندهن الدجاج بخليط الزبد وندخل الصينية الفرن مرة أخرى أسفل الشواية حتى يحمر لون الدجاج.
  • ثم نخرج الدجاج من الفرن ونشعل فحمة ونضعها فى طبق صغير، ونضع الطبق فى صينية الفراخ ونصب زيت على اللحمة المشتعلة حتى تنطفيء.
  • ثم نغطى الصينية على الفور لمدة 15 دقيقة.
  • ثم تقدم الفراخ المشوية بعدها ساخنة بجانب الأرز البسمتى والسلطة الخضراء ويمكن تقديمها بجانب البطاطس المقلية والخبز الأسمر وسلطة الطحينة.
  • ويمكن تسوية الفراخ على الشواية الفحم فى حالة توفرها، وايضا يمكن تسويتها فى الايرفراير حيث ننشلها من التتبيلة ونرصها فى الايرفراير.
  • ويمكن أيضا تسويتها على الجريل حسب الرغبة فهى طيبة المذاق فى جميع حالاتها.
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طريقة عمل دجاج مشوي بطعم الفحم

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طريقة عمل الدجاج شواية، مثل الجاهز وأحلى

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الدجاج المشوي الفراخ المشوية طريقة عمل الدجاج المشوى طريقة عمل الدجاج المشوي في الكيس الحراري طريقة عمل الفراخ المشوية الشيف نيفين عباس

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