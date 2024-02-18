الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

سقوط عنصر إجرامى بحوزته 20 كيلو حشيش بجنوب سيناء

سقوط عنصر إجرامى
سقوط عنصر إجرامى بحوزة 20 كيلو حشيش،فيتو

ضبط  قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بجنوب سيناء بقصد الإتجار بقيمة مالية بلغت أكثر من مليون جنيه. 

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وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء قيام عنصر إجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة رأس سدر مسرحًا لمزاولة  نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 ماكينة عد نقود).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى  وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 1,200,000 جنيه تقريبًا ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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جاء ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتاجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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