الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

تفاصيل اجتماع صبحي مع مديري الشباب والرياضة بالمحافظات

اجتماع أشرف صبحي
اجتماع أشرف صبحي مع مديري المديريات، فيتو

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، مع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمشروعات والبرامج المختلفة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

شدد الدكتور أشرف صبحي على الإهتمام بعقد لقاءات دورية مع مديري مديريات الشباب والرياضة لمتابعة المستجدات المتعلقة بالمديريات، والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ رؤية الوزارة فيما يخص المشروعات المختلفة، بجانب تقييم الأداء بما يتوافق مع رؤية وإستراتيجية الوزارة.

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اجتماع أشرف صبحي مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، فيتو 

 

 الربط الإلكتروني

ووجه صبحي بضرورة تسريع وتيرة العمل داخل الوزارة ومديريات الشباب والرياضة وضرورة التواصل الدائم، بين قيادات الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهوريه، عن طريق آليات الربط الإلكتروني في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، لتسريع دورة العمل وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل. 

اجتماع أشرف صبحي مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، فيتو 

استعدادات شهر رمضان

وطالب وزير الشباب والرياضة كافة المديريات بضرورة إعداد برامج تخص استعدادات المديريات خلال شهر رمضان، وكذا استعدادات عيد الفطر وعيد الأضحي واجازة الصيف، على مستوى الأنشطة والمشروعات المقرر تنفيذها؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، مطالبًا بالبحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدمًا نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.

اجتماع أشرف صبحي مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، فيتو 

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتكثيف التواصل مع الكيانات الشبابية في كافة المحافظات بعد الدور المهم الذي لعبته تلك الكيانات خلال الاستحقاق الرئاسي الماضي، مع ضرورة العمل على إشراك الشباب والمتطوعين في الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة في مراكز الشباب.

اجتماع أشرف صبحي مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، فيتو 

وتطرق  الاجتماع إلى أبرز البرامج المنفذة من خلال الإدارات المركزية المختلفة بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وعلي رأسها دوري مراكز الشباب، كما تطرق اللقاء إلى استمرار التنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى متابعة تنفيذ طلبات المواطنين كلٌ في محافظته خدمةً للمواطنين.

 برنامج التعليم المدني بـ5 محافظات 

من ناحية أخرى، واصلت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات برنامج التعليم المدني بــ 5 محافظات هي قنا، أسيوط، الفيوم، كفرالشيخ، السويس، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 50 شابًا وشابة من كل محافظة.

ويحمل برنامج التعليم المدني شعار «تنمية، مواطنة، جمهورية جديدة» وذلك في إطار  الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (2022-2027) التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف  إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب، وترسيخ قيم المشاركة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.

"الشباب" تواصل فعاليات برنامج التعليم المدني بـ5 محافظات

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الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة مديريات الشباب والرياضة

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