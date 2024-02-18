"الشباب" تواصل فعاليات برنامج التعليم المدني بـ5 محافظات

واصلت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات برنامج التعليم المدني بــ 5 محافظات هي قنا، أسيوط، الفيوم، كفرالشيخ، السويس، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 50 شابًا وشابة من كل محافظة.

ويحمل برنامج التعليم المدني شعار «تنمية، مواطنة، جمهورية جديدة» وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (2022-2027) التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب، وترسيخ قيم المشاركة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.

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وتحرص وزارة الشباب والرياضة من خلال برنامج التعليم المدني علي تكثيف البرامج التوعوية وربطها بين مجموعة المعارف والأفكار النظرية وبين المجتمع،وكذا حرصها على تصحيح النواحي السلبية وتدعيم الجوانب الايجابية في علاقة الشباب بالمجتمع من خلال تكثيف الأنشطة المتنوعة بهدف صقل شخصيتهم وتعزيز شعورهم بالمواطنة والانتماء.

الشباب والرياضة تواصل برنامج التعليم المدني بـ5 محافظات، فيتو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن برنامج التعليم المدني، يُعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا، نهجا رائدا تتصف به الوزارة لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل نحو بناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع ان يحمل لواء وطنه الى الاجيال القادمة، والتركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

صبحي يهنئ فريدة عثمان ببرونزية بطولة العالم للألعاب المائية

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السباحة المصرية فريدة عثمان على فوزها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.67، ببطولة العالم للألعاب المائية، التي تقام في قطر.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الكبير الذي حققته فريدة عثمان، مؤكدًا أنه يُعدّ إنجازًا تاريخيًا لمصر في هذه البطولة، ويُضاف إلى سلسلة إنجازاتها المُشرفة على المستوى الدولي، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققته البطلة المصرية من إنجاز يُؤكّد على تميزها وريادتها في رياضة السباحة، ويُعزّز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

ووجه صبحي الشكر والتقدير إلى فريدة على جهودها وتصميمها على تحقيق الإنجازات، مُؤكدًا على دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل لها ولكل الرياضيين المصريين من أجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المحافل الدولية.

من جانبها، أعربت فريدة عثمان عن سعادتها الغامرة بحصولها على الميدالية البرونزية، مؤكدةً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة.

وأهدت بطلة مصر فوزها إلى الشعب المصري، ووعدت ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

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