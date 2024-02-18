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محافظات

إطلاق حملة "من حقك تنظمي" في شمال سيناء

حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة" من حقك تنظمي"،فيتو

 أعلن اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، عن إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان تحت شعار "من حقك تنظمي"، من مركز حضري عاطف السادات بالعريش، فى حضور نوال سالم مدير عام المجلس القومي للسكان بالمحافظة، والجهات الشريكة.

 

إطلاق حملة تنظيم الأسرة "من حقك تنظمي" في شمال سيناء

 وقال رئيس الإدارة المركزية، خلال إطلاق الحملة، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، وتحت اشراف اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

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وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن الحملة تستمر خلال الفترة من اليوم 18 وحتى 22 فبراير الجاري لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة.

 

من جانبها قالت نوال سالم، مدير عام المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إنه بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة يتم خلال الحملة عقد ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي بأهمية الصحة الإنجابية ومردودها على صحة الأم والطفل من خلال الجهات الشريكة، ومعارض لنوادي المرأة تضم المشغولات السيناوية واليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات والمخبوزات وأعمال الخياطة والتريكو والتطريز والكليم السيناوي والكوريشية والفوم لرفع المستوي الاقتصادي للأسرة السيناوية، بجانب مسرح للعرائس لمناقشة القضايا المجتمعية.

 

 حضر إطلاق الحملة كلا من إحسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرآة بشمال سيناء، أحمد شفيق، مدير المتابعة في المجلس القومي للسكان، طارق الشوربجي، من جهاز تنمية المشروعات، عبد الفتاح الإمام، مدير مركز إعلام العريش، علي سالم، ممثل إذاعة شمال سيناء، الشيخ أحمد البكري من منطقة وعظ شمال سيناء، الدكتورة جليلة سعيد لطفي مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إيمان الألفي ممثل مديرية الزراعة بشمال سيناء، محمد صلاح فرج، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، سمية سعيد مسؤولة الإعلام بإدارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة، بدر سعد الدين السيد، مشرفة نوادي المرأة بمديرية الصحة، نجلاء الخواجة، مسؤولة الوحدة في عاطف السادات، مني جمعة، مركز تدريب الأسر المنتجة ورؤساء الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة.

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