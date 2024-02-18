الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

تفاصيل قوافل مجمع البحوث الإسلامية لـ جنوب سيناء ومرسى مطروح

قوافل مجمع البحوث
قوافل مجمع البحوث الإسلامية، فيتو

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف القوافل التوعوية لهذا الأسبوع إلى محافظتي: جنوب سيناء ومرسى مطروح، ضمن إستراتيجية الأزهر الشريف الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها. 

 

قوافل مجمع البحوث الإسلامية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن برنامج عمل القوافل يستهدف عددًا من القضايا المهمة والمشكلات الأسرية والمجتمعية المعاصرة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، مشيرًا إلى أنه يركز على جميع أفراد الأسرة بما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة. 

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أضاف عياد أن إطلاق القوافل بشكل دوري يأتي في إطار اهتمام الأزهر بالنزول إلى أرض الواقع والتواصل مع الناس والاستماع إليهم والتعرف على الأفكار التي تدور في أذهانهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم وتبسيط معاني الإسلام والتركيز على التعامل الحسن بين الناس، خاصة في المناطق الحدودية والنائية.

 

مجمع البحوث الإسلامية

من جانبه قال د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع إن اللقاءات والندوات التي سيتم عقدها تعمل على تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، بالإضافة إلى تأكيد أهمية التعاون ومساعدة الآخرين، من خلال التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع في مختلف أماكن وجودهم.

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