الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

نسبة نجاح 82%، محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خلال الاعتماد،فيتو

اعتمد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024، بمتوسط نسبة نجاح 82 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ  بديوان عام المحافظة بطور سيناء.
 

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024  بمتوسط نسبة نجاح 82% 

وأوضح عقل أن النسبة المئوية للنجاح حسب نوعية  التعليم كالتالي: -

تعليم عام 82%، رسمي لغات 88.9 %، خاص لغات 91.8 %، تعليم دولي 87.8 %، منازل 45.6 %، بمتوسط نسبة نجاح 82 %،  وبالنسبة  لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب المدارس الفكرية 100 %، كما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100 %.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وتتوفر نتيجة الفصل الدراسي الأول في مدارس محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد وسوف يتم فتح باب التسليمات ابتداء من غدا الاثنين.

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