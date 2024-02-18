الأحد 18 فبراير 2024
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تريند

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

وزير التموين في معرض
وزير التموين في معرض أهلا رمضان، فيتو

وزير التموين، تصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الهجوم الحاد عليه أثناء افتتاحه لأحد معارض "أهلًا رمضان" في القليوبية، حيث طالبه الحاضرون بالرحيل، بسبب ارتفاع الأسعار.

الهجوم على وزير التموين في معرض أهلا رمضان


الهجوم على وزير التموين، في معرض أهلا رمضان، تسبب في خروج علي المصيلحي سريعًا من المعرض، بسبب حالة الهجوم والتجمهر ضده، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هاشتاج "وزير التموين"، الذي طالبوا فيه بإقالة الوزير، الذي تسبب في زيادة أسعار العديد من السلع، منذ تولى مسئولية الوزارة.    

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افتتاح معرض أهلا رمضان وسط هجوم الجمهور، فيتو


قال فتحي أبو حطب: "أخطأ المصيلحي عندما تجاهل الغضب، وأصر على قص الشريط، في مشهد مرتبك. التفسير الوحيد للفيديو أن #وزير_التموين، يقضي آخر أيامه في الوزارة."
وعلق ياسر فضل فقال: " بسبب الأسعار.. المواطنون يهاجمون وزير التموين ويقولون له: حسبي الله ونعم الوكيل فيك"

وزير التموين سيرحل مع تشكيل الحكومة القادمة


أما أشرف خليل فقال: "وزير التموين سيرحل مع تشكيل الحكومة القادمة. لأن تغيره حاليًا سيتضح أنه غير ناجح مع علمنا بذلك لكن الشكل الدبلوماسي الأمثل تغييره مع التشكيل الجديد للحكومة"


وقال وائل الإمام "أغرب منظر ممكن تشوفه في حياتك وأوسكار فن اللامبالاة.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان وسط دعوات الناس عليه"
وعلق علام باي قائلًا: "مظاهرات على وزير التموين في معارض أهلا رمضان.. الوضع أخطر مما تتخيل الناس بتكلم نفسها للأسف وزير غير ناجح"
وقال طارق عبيد "الإصرار على استمرار الحكومة  وعلى رأسها وزير التموين علامة من علامات العزلة الشعورية.. وزير كل مستشاريه مقبوض عليهم في قضايا فساد وانفلات اسعار وغياب أي خطة أو رؤية أو معالجة من أي نوع للأزمات باستثناء اللامبالاة والتصريحات المستفزة"

الناس جابت آخرها من وزير التموين


ورد محمد توفيق فقال: "الناس جابت آخرها من وزير التموين..."
وعبر صلاح المهاجر عن غضبه قائلًا: "بمناسبة وجع القلب دة امبارح تم عرض تقرير لهروب وزير التموين من افتتاح معرض أهلا رمضان بتاع كل سنة فى القليوبية بعد ما كان بتضرب من الناس لأن السادة فى المعرض رافضين يبيعوا للناس إلا بمزاجهم ودة فى وجود المحافظ والوزير فى مشهد يدمى القلوب ويكشف بوضوح الحكومة..."


وقال حمدي الجلادي: "ارتفاع الأسعار خاصة أسعار  المنتجات كالأرز وقصب السكر والبصل  سببه الرئيسى على المصيلحى وزير التموين.. ففى شهر سبتمبر 2022 أوحى هذا الرجل للحكومة بأن تسعر الأرز وقت حصاده  بعدها إرتفعت إيجارات الأرض الزراعية من 7000جنيه إلى 30000حاليا وما إستتبعها من زيادة أسعار كل المنتجات!"

تصريحات وزير التموين الاستفزازية


وعلقت دليا فؤاد فقالت: "وزير التموين متعود على التصريحات الاستفزازية والتي تحرق الدم، إذا كان وزير التموين بيقول معندناش أزمات في أي سلعة!"


ورد علي مكي قائلًا: "ما حدث مع مصيلحي #وزير_التموين في افتتاح معرض القليوبية #اهلا_رمضان نقطة في بحر الغضب الشعبي..."
وقال محمد فوزي: "امبارح كان وزير التموين عندنا في القليوبيه بيفتح معرض أهلا رمضان والناس استقبلته بالهتاف ضده والهجوم عليه ودعوا عليه بقوه، بس عايز أقول حاجه الوزير دا فعلا غير ناجح، بس تحميله لوحده مسؤولية ارتفاع أسعار الغذاء ظلم.. دى مسؤولية الحكومه بالكامل"

الهجوم على وزير التموين في معرض أهلا رمضان، فيتو


أما كريم منير فقال: "بالأمس شاهدت مقطع فيديو لوزير #التموين وهو يفتتح أحد المحلات، ونساء يبكون ويصرخون ياسعادة الوزير ماعندنا اكل ناكله الحاله تعبانه والسلع غاليه جدا، نريد لقمة العيش فقط، ياترى اين الحكومة من الشعب"

وزير التموين: طرح السلع الغذائية واللحوم بتخفيضات من 25 إلى 30٪ بمعارض أهلا رمضان

طوابير لاستقبال وزير التموين أمام معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (صور)


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