جولة مفاجئة.. رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير العمل بمبنى الأقسام الإدارية

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة داخل مبنى الجامعة لمتابعة سير العمل، وتفقد المكاتب الإدارية، ومتابعة الإنتهاء من تطوير المبنى، رافقه في الجولة محمد سليم أمين عام الجامعة.

وتضمنت الجولة المرور على مركز تطوير الأداء الجامعي، ومكاتب النواب، ومكتب أمين عام الجامعة، وشئون التعليم والطلاب، ومكاتب إدارة الحسابات والتي تشمل قسم المراجعة ومركز الدفع الإلكتروني، شئون العاملين، والعلاقات الثقافية، وشئون التعليم والطلاب، وخلال الجولة استمع الدكتور منصور حسن لآراء ومقترحات العاملين.

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ووجه رئيس الجامعة، بتوفير كافة احتياجات الإدارات من أثاث وأجهزة، وبتذليل كافة العقبات والمشكلات والعمل على حلها في أسرع وقت، جاء ذلك ضمن جولاته التفقدية الدائمة للاطمئنان على أحوال العاملين.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الجامعة، عن تدريب طلاب كلية علوم الأرض بمنجم السكري، وذلك لأول مرة بهدف مساعدتهم في مشاريع التخرج الخاصة بهم، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية، والدكتورة صفية محمد علي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وشدد رئيس الجامعة، على أهمية التدريب الميداني للطلاب على كافة مستويات البرامج لمساهمته القوية في نقل العلوم والمعارف الأكاديمية إلى المنحى التطبيقي العملي، فضلًا عن إكساب الطلاب العديد من المهارات المهمة التي تؤهلهم لسوق العمل، ويرفع من الروح المعنوية لدي الطلاب ويعزز من مهارات التعلم الذاتي.

وأشار حسن إلى أن الطلاب تعرفوا خلال التدريب على مراحل العمل بالمنجم بدءا من تحديد الموقع وتفجير الصخور ثم نقل ركام الصخور ومرور علي المطحن ومنة إلى داخل غرفة التصنيع والتكرير الفعلي.