رحلة لطلاب كلية علوم الأرض ببني سويف لمناجم فوسفات أبو طرطور
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم كلية علوم الأرض رحلة علمية لطلاب الفرقة الرابعة لمناجم الفوسفات بأبو طرطور بالواحات، وذلك ضمن خطة التدريب العملي بالكلية لمادة الجيولوجيا الحقلية، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الرحلة تضمنت زيارة لموقع شركة فوسفات مصر بهضبة أبو طرطور مدينة الخارجة واستمع الطلاب إلى شرح مفصل حول مراحل العمل والإنتاج بالشركة وجهودها في توسيع خطط الأبحاث الجيولوجية ورفع معدلات الإنتاج وخطوات مشروعات القيمة المضافة لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات ودراسات الاستفادة من الخامات المصاحبة، بالإضافة الى شرح التراكيب الجيولوجية بالهضبة وقطاعات الإنتاج بها.
وفى ختام الزيارة قدم وفد الكلية برئاسة الدكتور إبراهيم عبد المجيد عميد الكلية، وبحضور الدكتور جودة إسماعيل العميد الأسبق لكلية العلوم والدكتور حاتم سعد بكرى مدير وحدة الجودة والمشرف العلمي للرحلة درع الكلية للمهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، تقديرا لجهودهم في استقبال ودعم وفد الكلية في أكبر موقع تعديني على مستوى الجمهورية.
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