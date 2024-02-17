إعدام عامل قتل والد زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما في بني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار محمد محمود عبد المقصود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى على عبد الواحد، ورمضان رضا رمضان، وأمانة سر مجدي جابر محمد، وبإجماع الآراء، بمعاقبة رمضان شعبان عرابي مصري، عامل، بالإعدام شنقا، لقتله والد زوجته، باستخدام حجر ضربه على رأسه ويد حديدية "طلمبة" إنهال بها بضربات متتالية على رأسه وخنقه وحرق جثته، لخلافات مالية وأسرية، وقيامه بسرقة 24 ألف جنيها منه، وإلقاء دراجته البخارية فى ترعة أبو شوشة بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية.

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استطلعت المحكمة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في القضية، مؤكدا أنه من المقرر شرعا أن الإقرار الصحيح هو سيد الأدلة وأقواها فهو حجة على المقر يعامل به ويؤاخذ بمقتضاه ومن ثم الجرم المسند الى المتهم قد ثبت وتأييد فى حقه شرعا بمقتضى اقراره الصحيح الثابت بالتحقيقات ودون حاجة إلى دليل آخر ومن المقرر عند فقهاء الشريعة أن من يعتدى على شخص باستخدام أداة قطعة حجرية ويد طلمبة قاصدا قتل فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب صدق الله العظيم.

وأكدت المحكمة، أن المتهم رمضان شعبان عرابى، والذى يعمل عاملا، تخلى عن المشاعر الإنسانية النبيلة وسلم نفسه للشيطان، وفى تروى وهدوء قام بقتل المجنى عليه حسن عبد الوهاب أحمد عبد الشفيع، لوجود خلافات مالية وأسرية بينهما بعد قيام المجنى عليه والد زوجة المتهم "حماه" ببيع مصاغ نجلته بنفسه دون رضا المتهم أثناء سفره لدولة ليبيا ورفضه إرجاع قيمته له بعد عودته.

وأضافت المحكمة أن المجنى عليه أساء معاملة المجنى عليه وحرر محضر ضده بشأن حضانة طفلته الصغيرة فأشعلت هذه الخلافات فى نفس المتهم جذوة قتله للمجنى عليه وسرقته لكى يحصل على نقوده، فبيت النية وعقد العزم على قتله واعد تخطيطا مسبقا وقام بإيهام المجنى عليه بوجود مشروع تجارى معه وهو شراء ماشية وإعادة بيعها تحفيزا للمجنى عليه لاستدراجه معه ورفقته المبالغ المالية.

وقبيل غروب شمس يوم الواقعة، حضر المجنى عليه بدراجته البخارية واستقلها معه متظاهرًا أمام زوجته بذهابهما لإتمام عملية الشراء ثم انطلقا وبدأ المتهم يرشد المجنى عليه بالطريق الذى يسلكه وهما المجنى عليه بأن ذلك اختصارا للطريق حتى وصل الى طريق فرعى لا يوجد به مارة ليلا وطلب منه الوقوف لقضاء حاجته، وغافل المجنى عليه والتقط حجرا وضرب به المجنى عليه فسقط صريعًا وأكمل المتهم تعديه على رأسه بأداة حديدية "يد طلمبة مياه" ضربا متتاليا حتى إنشطرت راسه نصفان وقام المتهم بخنقه، باستخدام شال كان يرتديه المجنى عليه، حتى أيقن من وفاته،

وبعد أن تأكد من وفاته قام بسرقة المبلغ المالي بحوزته 24 ألفا و800 جنيه، وبعدها أشعل ثقاب بأكياس بلاستيكية وأضرم النيران بجثمان المجنى عليه لإخفاء ملامحه وقام المتهم بنقل الدراجة البخارية والقى بها فى "ترعة مياه أبوشوشة" لإخفاء أية أدلة على قيامه بالجريمة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة الرائد حسام ريدى، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، الذى قال أنه تلقى بلاغا بالعثور على جثمان المجنى عليه بمنطقة زراعات تابعة لعزبة مبارك، بقرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا، وبالانتقال والفحص تبين له إصابة المجنى عليه فى رأسه ووجود دماء بمختلف جسده ومحترق بشكل شبه كلى، ومشوه الملامح.

وبإجراء التحريات توصلت إلى أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة وقيامه بقتل المجنى عليه إنتقاما منه لسوء معاملة المجنى للمتهم ووجود خلافات مالية سابقة بينهما أشعلت جذوة قتله وسرقته، وعلى الفور ونفاذا لإذن النيابة تمكنت من ضبط المتهم وضبط متحصلات الجريمة وأرشد المتهم عن المبلغ المالى والدراجة البخارية وأداة الجريمة.

وروى المتهم رمضان شعبان، في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة التي تضمنتها أوراق المحكمة أنه على إثر وجود خلافات مالية واسرية بينه وبين المجنى عليه، وقيام المجني عليه ببيع "المصاغ الذهبي" لابنته، قام بإعداد خطته وقام بقتل المجنى عليه عن طريق استدراجه وايهامه بأن هناك صفقة تجارية شراء ماشية وبيعها، وقام بالذهاب بالمجنى عليه لمنطقة زراعات نائية وقام بقتل المجنى عليه.