بليفيا بطلًا ودشطوط وصيفًا لدوري مراكز الشباب في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن فوز فريق مركز شباب قرية بليفيا بالنسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم لموسم 2023/2024، والتي أقيمت تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، وأُختتمت منافساتها أمس بالمباراة النهائية.

وجمعت المباراة النهائية بين فريقي مركزي شباب بليفيا ودشطوط، على ملعب مركز التنمية الشبابية شرق النيل مدينة بني سويف الجديدة، وانتهت بفوز مركز شباب بليفيا بضربات الترجيح 4/2 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

Advertisements

شهد النهائي حضور كل من: هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب: النائب محمد رجب عبد العظيم، والنائب محمد سيد كامل حسان، وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، ورحاب صلاح مدير ادارة الشباب، ومحمد علي منسق الدوري بالمديرية، وصلاح بدر المدير التنفيذى لفرع بنى سويف لكرة القدم، ومحمد عبد التواب رئيس لجنة المسابقات بالفرع سابقا.

وحضر ايضًا، كل من: محمد عبد اللطيف رئيس مركز التنمية الشبابية، ومحمد سعد رئيس لجنة الحكام بالفرع، والكابتن رجب الوجيه مقرر لجنة المسابقات بالفرع والكابتن مجدى عويس شئون اللاعبين بالفرع، ومؤمن طه مدير إدارة شباب سمسطا، وعماد جابر مدير ادارة شباب غرب النيل بنى سويف، ورائد رمضان مدير ادارة شباب ببا وأعضاء مجلس ادارة مركزى شباب بلفيا دشطوط.

وبعد نهاية المباراة تم تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق مركز شباب بليفيا التابع لإدارة شباب غرب النيل بني سويف، في حين حصل مركز شباب دشطوط بسمسطا "الوصيف" على الميدالية الفضية والمركز الثاني، حيث تأهل بذلك فريق مركز شباب بلفيا للمشاركة في التصفيات النهائية للبطولة على مستوى الجمهورية والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن تقوم الوزارة بالإعلان عن جدول وبرنامج التصفيات خلال الفترة القادمة.