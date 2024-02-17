الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

حبس 4 تجار مخدرات قبل ترويج كميات بملايين الجنيهات في السويس

تاجر مخدرات، فيتو
تاجر مخدرات، فيتو

أمرت النيابة العامة بالسويس، بحبس 4 تجار مخدرات قبل ترويج كميات بملايين الجنيهات في السويس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمى شرطة "الجناين- فيصل" بمديرية أمن السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين  وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - سيارة). 

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وضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - سيارة وعاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين  وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - سيارة) وعاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش - دراجة نارية "بدون لوحات").  

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسيارات والدراجة النارية في النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4.450.000) أربعة مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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