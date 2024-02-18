وثائق حرب أكتوبر السرية.. كيف استخدم العرب سلاح البترول؟
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عددا من الوثائق السرية لحرب أكتوبر وحرب الاستنزاف.
نشر وثائق من حرب أكتوبر
وشملت الوثائق السرية الحراك السياسي في مصر والدول العربية وكيف استخدمت سلاح البترول في الحرب على العدو الإسرائيلي والدول التي تساعده، وأيضا وثائق بخط القادة للخطة جرانيت والخطة جرانيت 2 المعدلة.
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