الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ينشر وثائق سرية عن حرب أكتوبر

وزارة الدفاع، فيتو
وزارة الدفاع، فيتو

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عددا من الوثائق السرية لحرب أكتوبر وحرب يونيو ٦٧  ورغم الخسائر البشرية والمادية التي تمت في هذه الحرب، ولكن رفض الشعب المصري والعربي نتائجها.


وكشف الموقع الرسمي لوزارة الدفاع  أن67 هي  الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل وأدت إلى تدمير حوالى 80% من العتاد الحربي واستشهاد 25000 شهيد واحتلال سيناء وتهجير بعض سكان مدن القناة المصرية، والقنيطرة ، وهضبة الجولان السورية , وعشرات الآلاف من الفلسطينيين ، واحتلال القدس الشرقية ، والضفه الغربية ـ وغزه وفتح باب الاستيطان بها وإغلاق قناة السويس 

وعلى الرغم من كل ذلك رفض المصريون والشعوب العربية نتائج هذه الحرب من خلال رفض تنحي الرئيس جمال عبدالناصر والخروج العظيم للشعب المصري لمطالبته بالاستمرار وإصراره على استعادة الكرامة وتحرير الأرض من خلال لاءات ثلاث وردت في مؤتمر القمة العربية بالخرطوم (لا صلح - لا اعتراف - لا تفاوض) ورفع شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

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وزارة الدفاع الوثائق السرية لحرب أكتوبر حرب أكتوبر حرب يونيو إسرائيل

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