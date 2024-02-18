شعرة من بيتهوفن تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد 200 عام من وفاته

في يوم اثنين بارد من شهر مارس عام 1827، توفي الملحن الألماني الشهير لودوفيج فان بيتهوفن عن 56 عامًا، بعد صراع مع مرض اليرقان، الذي جعله طريح الفراش لمدة عام كامل.

فرز متعلقات ببتهوفن

وبينما كان رفاق الراحل يقومون بفرز متعلقاته الشخصية، وجدوا وصية مع خصلة شعر طلب فيها بيتهوفن من إخوته كشف سر متعلق بصحته للعامة.

واليوم وبعد مرور نحو 200 عام تقريبًا، شرع فريق من الباحثين بتحقيق وصية بيتهوفن من خلال إجراء تحليل جيني للحمص النووي في عينة من شعره.

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وقال عالم الكيمياء الحيوية وقائد البحث يواهني كرواس من معهد ماكس بلانك الطبي "كان هدفنا الأساس هو تسليط الضوء على المشاكل الصحية التي عانى منها بيتهوفن، والتي تشمل فقدان السمع التدريجي بدءًا من منتصف العشرينات إلى أواخر العشرينات من عمره، والذي أدى في النهاية لإصابته بصمم وظيفي عام 1818.

سبب فقد بيتهوفن السمع

وأضاف "لم يكن السبب الرئيس لفقدان بيتهوفن للسمع معروفًا على الإطلاق، ولا حتى لطبيبه الشخصي الدكتور يوهان آدم شميدت.

ويقال إنه بدأ بطنين في الأذن في العشرينات من عمره ما أدى ببطء لضعف تحمله للضوضاء العالية، وفي النهاية إلى فقدانه السمع، والذي أدى فعليا إلى إنهاء حياته المهنية كفنان".

وتابع "في رسالته لإخوته اعترف بيتهوفن بأنه مصاب بحالة ميؤوس منها، وأنه فكر بالانتحار مرارًا، كما قال بعض المقربين منه إن مشكلة السمع لم تكن الوحيدة المؤلمة التي عانى منها بيتهوفن، إذ كان يعاني باستمرار من آلام شديدة في البطن ونوبات إسهال مزمنة، وقبل 6 سنوات من وفاته ظهرت عليه الأعراض الأولى لمرض الكبد، الذي يعتقد الأطباء أنه السبب الرئيس لوفاته".

دحض نظرية التسمم بالرصاص

وفي عام 2007 زعم علماء أنهم أجروا بحثًا على شعرة من رأس بيتهوفن، إذ تبين أنه تعرض لتسمم بالرصاص وأن هذا السبب الذي قد يكون وراء تعجيل وفاته، إلا أن دراسة أخرى نشرت عام 2023 دحضت النظرية وكشفت أن الشعرة التي أجرِي عليها البحث لا تعود للموسيقار الشهير، بل لامرأة مجهولة.

ابن غير شرعي

أما الدراسة الأخيرة فأكدت أن الشعرة التي أجري عليها البحث تعود فعلًا لبيتهوفن، وأن الملحن الشهير توفي فعلًا من مرض اليرقان، الذي بدأ كعدوى وتفاقم بسبب إدمانه على شرب الكحول.

وقال كرواس "لم نتمكن من العثور على سبب محدد لصمم بيتهوفن أو سبب مشاكل الجهاز الهضمي التي عانى منها، إلا أننا وجدنا مفاجأة غير متوقعة".

وأضاف مفسرًا "أجرينا المزيد من التحقيقات التي تقارن كروموسوم Y في عينات الشعر مع تلك الخاصة بالأقارب المعاصرين المنحدرين من خط الأب لبيتهوفن والتي بينت لنا عدم تطابق واضح؛ ما يشيرإلى نشاط جنسي خارج نطاق الزواج في الأجيال التي سبقت ولادة الملحن".

وتعليقًا على الدراسة الجديدة، قال عالم الأنثروبولوجيا من جامعة كامبريدج بالممكلة المتحدة تريستان بيج "تشير هذه النتائج إلى وجود حدث أبوة إضافي في خط الأب؛ ما يعني أن الملحن المعروف هو ابن غير شرعي لعائلة بيتهوفن".

وتابع "يدل ما سبق أن وصية بيتهوفن، لا تتعلق بمجرد رغبته في أن يفهم الأطباء سبب وفاته، بل أكثر من ذلك بكثير".