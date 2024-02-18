فن التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة.. برنامج تدريبي بجامعة القناة (صور)

عقدت جامعة قناة السويس، برنامجا تدريبيا على مدار يومين حول "فن التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة للعاملين بالتربية والتعليم والأجهزة الحكومية"، والذي استهدف 87 متدرب من أفراد المجتمع بمختلف فئاته.

تفعيل بروتوكولات التعاون مع مؤسسات التعليم

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع، بهدف نشر المعارف، وتنمية مهارات الأفراد الحياتية الأساسية، والتي تسهم بشكل كبير في تشكيل مجتمع يعلي من قيمة أفراده، ويهتم بخلق قنوات من التواصل الجيد والفعال، بما يقلل من المشكلات التي قد تنشأ عن التواصل غير الجيد، مع الاهتمام بالتدريب الفعلي من خلال البرامج التدريبية، وورش العمل التي تضع من خلالها الجامعة خبراتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع ومشكلاته.

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جانب من التدريب، فيتو

جانب من التدريب، فيتو

الحد من ظهور المشكلات المجتمعية

وأكد أن محاولات العلوم الإنسانية المختلفة لفهم النفس البشرية، وتحليلها بما يقلل من فجوات التواصل، ويحد من ظهور المشكلات المجتمعية- تعد من أهم مجالات المعارف والمهارات الإنسانية، وتابع "مندور" أن الجامعة تقوم بدورها في توعية وتثقيف أفراد المجتمع بسمات النفس البشرية والسمات الشخصية، بما يسهم في وضع الحلول للعديد من المشكلات السلوكية والمجتمعية خاصة في مراحل تربية وإعداد النشء وذلك من خلال الندوات والبرامج التوعوية، والزيارات الميدانية التي تتوجه بها خارج الجامعة.

القائمين على التدريب

وقام بالتدريب خلال البرنامج التدريبي الدكتور عمرو محمد نجيب المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مستهدفا 87 من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والطلاب والطالبات بعدد 14 مدرسة من مدارس الإسماعيلية، بالإضافة للمشرفات بحضانة دار الشفا، وحضانة الجولف الخاصة التابعتين لهيئة قناة السويس، وكذلك العاملين بمديريات الطرق والنقل، والطب البيطري، والزراعة، فضلا عن العاملين بإدارات الجامعة المختلفة.

جانب من التدريب، فيتو

جانب من التدريب، فيتو

أبرز محاور التدريب

وتناول الدكتور عمرو نجيب خلال التدريب أنماط الشخصية المختلفة، مقدما طرق التعامل مع كل نمط الشخصية المتفائلة (ونصح بضرورة أن تقابله باحترام، والإصغاء الجيد له).

الشخصية القيادية (دائما قدم الأفكار والمقترحات، ولا تتردد في الاستفادة من خبراته القيادية)، والشخصية الثرثارة (قاطعه في منتصف حديثه، واثبت له أهمية الوقت وأنك حريص عليه)، والشخصية العنيدة ( أطلب منه قبول وجهة نظر الآخرين لمدة قصيرة، واستخدم معه نعم ولكن، ولا تقل ( لا اوافقك).

جانب من التدريب، فيتو

جانب من التدريب، فيتو

كما استعرض التعريف بالعوامل المؤثرة في الشخصية مثل التنشئة الاجتماعية الأسرية، والعوامل البيئية الخارجية( المدرسة، المسجد، جماعة الأصدقاء، المجتمع العام) ومصادر تكوين الشخصية( الفطرة، الوراثة، الثقافة، دور المحيط الطبيعي، دور المحيط الطبيعي، تأثير المحيط الاجتماعي ).

وأشرف على تنفيذ البرنامج المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير تدريب أفراد المجتمع.