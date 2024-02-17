السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا الأوكرانية

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة أفدييفكا في دونيتسك.


سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم في الكرملين، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، القائد الأعلى للقوات الروسية  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السيطرة الكاملة من قبل مجموعة قوات "المركز" بقيادة العقيد، أندريه موردفيتشيف، لمدينة أفديفكا في  دونيتسك، والتي تمثل عقدة دفاعية قوية للقوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، تم تحرير مساحة 31.75 كيلومتر مربع من الأوكرانيين، وبلغت خسائر القوات الاوكرانية في معارك أفدييفكا خلال اليوم الماضي أكثر من 1500 جندي".

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مغادرة القوات الاوكرانية أفدييفكا


وأكد البيان أنه "تحت النيران المستمرة للقوات الروسية، تمكنت فقط التشكيلات الفردية المتفرقة من المسلحين الأوكرانيين من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية".
وأشار البيان إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيا من المسلحين ودحر الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا للكيماويات.
 

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