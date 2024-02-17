السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

روسيا تعلن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية

الحرب الأوكرانية،
الحرب الأوكرانية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط 33 مسيرة أوكرانية هاجمت عدة مناطق روسية خلال الليل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة بـ33 مسيرة استهدفت الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة: "تم إسقاط 4 مسيرات في مقاطعة بلجورود، و4 في مقاطعة فورونيج، وواحدة في مقاطعة كورسك و18 في مقاطعة بريانسك و6 في مقاطعة كالوجا".

أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تحقق بعد أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا، لأن أحدها هو إزالة النازية، وهو ما يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة.

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وقال بوتين في المقابلة مع تاكر كارلسون على الموقع الإلكتروني للصحفي الأمريكي: "لا، لم نحقق أهدافنا بعد، لأن أحد الأهداف هو إزالة النازية. وهذا يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة".

وأضاف الرئيس أن هذه إحدى المشاكل التي ناقشتها روسيا خلال المفاوضات في إسطنبول ربيع 2022، والتي تم إنهاؤها ليس بناء على طلب موسكو.

وأوضح بوتين، أن فرنسا وألمانيا أصرتا على انسحاب القوات الروسية من كييف من أجل تهيئة الظروف لعملية التفاوض.

ومع ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أنه بعد انسحاب القوات مباشرة، قام الجانب الأوكراني "بإلقاء الاتفاقات كلها في حاوية القمامة".

وخلص بوتين إلى القول: "هكذا تطور الوضع. وهذا هو ما يبدو عليه الآن".

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