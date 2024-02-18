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ثقافة وفنون

محمود بدر عن جولته الغنائية في أمريكا: كنت بحلم باللحظة دي من زمان

المطرب محمود بدر،فيتو
المطرب محمود بدر،فيتو

كشفت المطرب الشاب محمود بدر، مؤسس فريق شارع 3 تفاصيل جولته الغنائية في أمريكا، التى بدأت مع مطلع عام 2024.

وقال بدر لـ “فيتو”، الحقيقة أنا فخور بكل حاجة وصلت ليها الفترة الأخيرة، لكن إني أكون ضمن الفنانين المصريين، التى أحيت حفلات في أمريكا، أمر لم أصدقه حتى الآن، لأنه كان حلما أسعى له منذ فترة طويلة.

وتابع “بدر”، في تصريحاته لـ “فيتو”، أنه يستعد لجولة غنائية، عقب إنتهاء حفلاته في أمريكا، مشيرًا إلى أنه يستعد أيضًا لتقديم مفاجأت غنائية، مع عدد من المطربين الأجانب، ستكون مختلفه عن جميع الأغاني الذي قدمها من قبل.

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على الجانب الآخر، كان انتهى المطرب الشاب، محمود بدر، من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان “أمشي من هنا"، والذي يتعاون فيها مع المطرب محمود هلال.

في هذا السياق، طرح محمود، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، برومو من الأغنية الجديدة الذى حملت عنوان “أمشي من هنا”، والذي يتحدث فيها عن غدر الأصحاب، ومشاكل الأصدقاء المنتشرة مع بعضهم.

 

وقال بدر لـ “فيتو”، نناقش خلال الأغنية، بعض المشكلات التى تواجه الأصدقاء وبعضهم في مجتمعنا، من الغدر والخيانة، موضحًا أن الأغنية ستكون توليفة مختلفة مع المطرب الشاب محمود هلال.

 

وأكد “بدر”، على أن الأغنية من المقرر طرحها خلال الساعات المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”

 

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