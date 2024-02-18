الأحد 18 فبراير 2024
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صحة ومرأة

ماسكات طبيعية لنضارة البشرة، بالفواكه والخضروات

ماسكات لنضارة البشرة،
ماسكات لنضارة البشرة، فيتو

ماسكات طبيعية لنضارة البشرة، تحتاج البشرة إلى عناية وترطيب باستمرار، مهما كانت نوعية البشرة، فكل أنواع البشرة تحتاج إلى عناية منتظمة، لأنها طوال الوقت تتعرض لعوامل كثيرة تفقدها نضارتها، كالمكياج، والتعرض لعوامل الطقس المختلفة، الى جانب التدخين، والتوتر والضغوط النفسية، فكلها عوامل تؤثر بالسلب على البشرة.

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك ماسكات طبيعية لنضارة البشرة، يمكنك الاستعانة بها، دون خوف من تأثيرها على المدى البعيد على البشرة، فكلها فواكه وخضروات طبيعية.

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بعض الوصفات المنزلية  لنضارة البشرة

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، في السطور التالية، افضل ماسكات طبيعية لنضارة البشرة.

1. ماسك الزبادي والعسل:
المكونات: 
2 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة صغيرة عسل

الطريقة: 
امزجي الزبادي والعسل في وعاء حتى يصبح المزيج ناعمًا.
ضعي المزيج على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

 

2. ماسك الأفوكادو والموز:
المكونات: 
نصف ثمرة أفوكادو مهروسة
نصف ثمرة موز مهروسة
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

الطريقة: 
امزجي جميع المكونات في وعاء حتى يصبح المزيج ناعمًا.
ضعي المزيج على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

 

3. ماسك الخيار والليمون:
المكونات: 
شرائح خيار
عصير نصف ليمونة
ماء ورد

الطريقة: 
ضعي شرائح الخيار على وجهك لمدة 10 دقائق.
امزجي عصير الليمون مع ماء الورد.
ضعي المزيج على وجهك واتركه لمدة 10 دقائق.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

 

4. ماسك الطماطم والشوفان:
المكونات: 
1 ثمرة طماطم مهروسة
1 ملعقة كبيرة دقيق شوفان
1 ملعقة صغيرة عسل

الطريقة: 
امزجي جميع المكونات في وعاء حتى يصبح المزيج ناعمًا.
ضعي المزيج على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

 

5. ماسك العسل والليمون:
المكونات: 
1 ملعقة صغيرة عسل
عصير نصف ليمونة

الطريقة: 
امزجي العسل وعصير الليمون في وعاء.
ضعي المزيج على وجهك واتركه لمدة 10-15 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

نضارة البشرة

نصائح هامة قبل استخدام الماسكات على البشرة:

تأكد من تنظيف وجهك جيدًا قبل وضع أي ماسك.
قومي بإجراء اختبار الحساسية على منطقة صغيرة من جلدك قبل استخدام أي مكون جديد على وجهك.
لا تتركي أي ماسك على وجهك لأكثر من الوقت المحدد.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ بعد أي ماسك.
استخدمي مرطبًا بعد كل ماسك للحفاظ على رطوبة بشرتك.
 

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