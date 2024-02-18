فوائد الفواكه في العناية بالبشرة، وأفضل ماسكات منها

فوائد الفواكه في العناية بالبشرة، مذهلة، لأن الفواكه من أهم العناصر الغذائية لصحة البشرة، وذلك لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تغذي البشرة وتحافظ على نضارتها وصحتها.



فوائد الفواكه للبشرة

وأشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن فوائد الفواكه في العناية بالبشرة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

1- مضادات الأكسدة:

تحارب الجذور الحرّة التي تُسبب علامات الشيخوخة والتجاعيد.

تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تقلل من الالتهابات.

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2- الفيتامينات:

فيتامين C: يساعد في إنتاج الكولاجين، ويحافظ على مرونة البشرة، ويحارب التجاعيد.

فيتامين E: يرطب البشرة ويحميها من الجفاف.

فيتامين A: يساعد في تجديد خلايا البشرة ويحارب حب الشباب.

3- المعادن:

البوتاسيوم: يحافظ على توازن الماء في البشرة ويحميها من الجفاف.

المغنيسيوم: يساعد في إنتاج الكولاجين ويحافظ على مرونة البشرة.

4- الألياف:

تساعد في تنظيف البشرة من الأوساخ والشوائب.

تحسن من ملمس البشرة وتنعمها.

أفضل الفواكه للبشرة:

البرتقال: غني بفيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين ويحافظ على مرونة البشرة.

الموز: غني بالبوتاسيوم الذي يحافظ على توازن الماء في البشرة ويحميها من الجفاف.

التفاح: غني بالألياف التي تساعد في تنظيف البشرة من الأوساخ والشوائب.

الرمان: غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحافظ على نضارة البشرة.

البطيخ: غني بالماء الذي يرطب البشرة ويحميها من الجفاف.

ويمكنك الاستفادة من فوائد الفواكه للعناية بالبشرة من خلال:

تناول الفواكه الطازجة بانتظام.

صنع أقنعة طبيعية من الفواكه للبشرة.

استخدام عصير الفواكه كتونر للبشرة.

ماسكات من الفواكه للعناية بالبشرة

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الفواكه تعد مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تفيد البشرة، ويمكن الاستفادة منها في عمل العديد من الماسكات، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

1. ماسك الموز للترطيب:

المكونات:

موزة ناضجة مهروسة

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

1. امزجي جميع المكونات معًا حتى تمتزج بشكلٍ جيد.

2. ضعي المزيج على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

3. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

2. ماسك الأفوكادو للبشرة الجافة:

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:

1. امزجي جميع المكونات معًا حتى تمتزج بشكلٍ جيد.

2. ضعي المزيج على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

3. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

3. ماسك التوت البري للبشرة الدهنية:

المكونات:

كوب من التوت البري

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

1. اهرسي التوت البري في وعاء.

2. أضيفي العسل وعصير الليمون واخلطهم جيدًا.

3. ضعي المزيج على وجهك واتركه لمدة 10-15 دقيقة.

4. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

4. ماسك البرتقال للبشرة الباهتة:

المكونات:

عصير برتقالة واحدة

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الزبادي

طريقة التحضير:

1. امزج جميع المكونات معًا حتى تمتزج بشكلٍ جيد.

2. ضعي المزيج على وجهك واتركه لمدة 10-15 دقيقة.

3. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

5. ماسك البطيخ للبشرة المنعشة:

المكونات:

كوب من البطيخ المهروس

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من جل الصبار

طريقة التحضير:

1. امزج جميع المكونات معًا حتى تمتزج بشكلٍ جيد.

2. ضع المزيج على وجهك واتركه لمدة 10-15 دقيقة.

3. اغسل وجهك بالماء الدافئ.

ماسكات لجمالك

نصائح هامة قبل استخدام أي ماسك:

تأكدي من غسل وجهك جيدًا قبل استخدام أي ماسك.

اختبري أي ماسك على منطقة صغيرة من جلدك قبل استخدامه على وجهك بالكامل.

لا تتركي أي ماسك على وجهك لأكثر من الوقت المحدد.

استخدمي هذه الماسكات مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.