الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

إصابة 5 جنود إسرائيليين في العدوان على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، ذكرت القناة السابعة العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، إن 5 جنود إسرائيليين مصابين من الحرب في غزة، تم نقلهم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى هداسا الإسرائيلي.

 

الهجوم البري على رفح 

ومن جانبه أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش الإسرائيلي سيمضي قدمًا في عملية عسكرية بمدينة رفح في غزة.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أمس السبت، إن "من يقف بوجه عمليتنا في رفح يريدنا أن نخسر الحرب".

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وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته في مدينة رفح التي تضيق بنحو 1.4 مليون فلسطيني جنوبي  قطاع غزة، لأن عدم قيامه بذلك يعني "خسارة الحرب" ضد  حماس.

 

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"القضاء على حماس"، على خلفية هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأكد في مؤتمر صحفي في القدس أن عملية رفح سيتم تنفيذها "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن"، الذين لا يزالون في قطاع غزة، مضيفا: "حتى إذا أنجزنا ذلك، سندخل رفح".

 

عملية عسكرية في مدينة رفح

وتواجه إسرائيل سيلًا من الدعوات الدولية، بما في ذلك من حليفتها الولايات المتحدة، لعدم المضي قدمًا في عملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

 

شروط حماس

وقال نتنياهو إن أي تسوية "لن يتم التوصل إليها إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف، من دون شروط مسبقة"، رافضًا شروط حماس.

وأضاف رئيس الوزراء: "إسرائيل تحت قيادتي ستواصل معارضتها القوية لأي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية".

وتابع: "بعد المجزرة الرهيبة التي وقعت في السابع من أكتوبر، لن تكون هناك جائزة للإرهاب أكبر من هذه، وهي ستحول دون أي تسوية سلمية في المستقبل".

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نتنياهو: سندخل رفح حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن

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نتنياهو: سندخل رفح حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن

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