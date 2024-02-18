الدوري المصري.. إنبي يسعى للحفاظ على القمة وزد يراقب.. عودة ظهور الزمالك بمواجهة الإسماعيلي.. وتأجيل مباراة الأهلي

الدوري المصري، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية وهم إنبي المتصدر مع سموحة، والبنك الأهلي ضد زد، وبيراميدز ضد الاتحاد السكندري.

مواعيد الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري

إنبي ضد سموحة، 4 عصرا باستاد بتروسبورت..الأحد 18 فبراير

البنك الأهلي ضد زد، 4 عصرا باستاد القاهرة..الأحد 18 فبراير

بيراميدز ضد الاتحاد، 7 مساءا باستاد الدفاع الجوي..الأحد 18 فبراير

فيوتشر ضد المقاولون، 4 عصرا باستاد القاهرة.. الاثنين 19 فبراير

Advertisements

الإسماعيلى ضد الزمالك، 7 مساءا باستاد الإسماعيلية.. الاثنين 19 فبراير

سيراميكا ضد الجونة، 4 عصرا باستاد المقاولون.. الثلاثاء 20 فبراير

الداخلية ضد فاركو، 7 مساءا باستاد السلام.. الثلاثاء 20 فبراير

المصري ضد بلدية المحلة، 7 مساءا باستاد الجيش ببرج العرب.. الثلاثاء 20 فبراير

طلائع الجيش ضد الأهلي.. مؤجلة

المنافسة على القمة في الدوري

وتشهد منافسات الجولة الـ13 عددا من المباريات الهامة ويأتي على رأسها مواجهة الزمالك ضد الإسماعيلى، ومواجهات الفرق التي تتنافس على قمة جدول ترتيب الدوري المصري.

ويسعى فريق زد لتحقيق الفوز واستعادة صدارة الدوري التي خطفها فريق إنبي بالجولة الماضية أمام البنك الأهلي الذي يسعى لتصحيح مساره وتحقيق الفوز لتحسين وضعه بجدول الدوري.

إنبي يسعى للحفاظ على صدارة الدوري

ويسعى إنبي لتحقيق الفوز أمام سموحة للحفاظ علي صدارة الدوري التي يعتليها برصيد 22 نقطة وتحقيق الفوز الخامس علي التوالي لكن مهمته لن تكون سهلة أمام سموحة الطامح بالفوز أيضا للقفز للمربع الذهبي.

وفاز نادي إنبي في آخر 4 مباريات بالدوري والتي جاءت كالتالي:

0-1 إنبي والإسماعيلي

1-2 إنبي والجونة

0-3 إنبي وبلدية المحلة

0-1 إنبي والمقاولون

عودة الزمالك بعد فترة التوقف

ويعود الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري المصري بعد فترة التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 وتأجيل مبارياته بسبب الكونفدرالية الإفريقية، فيما تأجل ظهور الأهلي في الدوري بعد تأجيل مباراته أمام طلائع الجيش بسبب دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ13

1- إنبي 22 نقطة

2- زد اف سي 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة

14- الإسماعيلي 11 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

رابطة الأندية تكشف موعد انتهاء الدوري وموقف أسعار التذاكر بعد زيادة عدد الجماهير

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن قرار زيادة عدد الجماهير لـ ٢٠ ألف ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش: "لا يمكن تغيير ثمن تذكرة حضور المباريات في الوقت الحالي وسندرس هذا الأمر في وقت لاحق".



تابع: "سيتم إعلان جدول الدوري الجديد حتى الجولة 30 خلال 48 ساعة".

وأكد أحمد دياب أن الموعد الأقرب لانتهاء الدوري سيكون منتصف أغسطس: "الأقرب أن ينتهي الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس وفقًا للتعديلات الجديدة، العمل لصالح منتخب مصر أهم من تحقيق أهدافنا بشأن موعد انتهاء الدوري".

وشهد اجتماع رابطة الأندية مع حسام حسن تلبية كافة طلباته الخاصة بمواعيد التوقفات الدولية وكذلك مواعيد المباريات.

منتخب مصر، وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء أمس السبت.



وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.