حكام مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



مباراة إنبي ضد سموحة.. اليوم الأحد، الساعة 4،00 مساءً على إستاد بترو سبورت.



طاقم حكام مباراة إنبي وسموحة

يديرها محمود ناصف حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد عبد الغني مساعد أول وأحمد رشدي مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكمًا رابعًا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وأحمد حمدي حكم فيديو مساعد.



حكام مباراة إنبي وسموحة، فيتو

مباراة البنك الأهلي ضد زد.. اليوم الأحد، الساعة 4،00 مساءً على إستاد القاهرة الدولي.

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طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وزد

يديرها وائل فرحان حكمًا للساحة ويعاونه كل من مصطفى حسن مساعد أول ومحمد مجدي سليمان مساعد ثاني ومحمد العتباني حكمًا رابعًا ومحمد يوسف حكم فيديو وصبحي العمراوي حكم فيديو مساعد.



حكام مباراة البنك الأهلي وزد، فيتو

مباراة بيراميدز ضد الاتحاد.. اليوم الأحد، الساعة 7،00 مساء على ستاد الدفاع الجوي.

طاقم حكام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

يديرها محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد حسام طه مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني وحمادة القلاوي حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو مساعد.

حكام مباراة بيراميدز والاتحاد، فيتو

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الاتحاد ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على إستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٣ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط الدولي مهند لاشين، في مباراة الاتحاد السكندري، ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب مهند لاشين عن صفوف بيراميدز، في مواجهة الاتحاد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في المواجهة الأخيرة أمام زد في الدوري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة علي جبر المدافع الدولي ومدة غيابه المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

وخرج علي جبر في التدريب الأخير الذي سبق مباراة زد في الدوري، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، وغاب عن اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لأشعة خلال الأيام الماضية أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ومن المنتظر أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٣ أسابيع يخوض خلالها برنامجا علاجيا وتأهيليا لتجهيزه من تلك الإصابة.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري

تنطلق الأحد المقبل منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى بإقامة ثلاث مباريات تجمع إنبى مع سموحة والبنك الأهلى مع زد إف سى وأخيرًا بيراميدز مع الاتحاد السكندرى.

الأحد 18 فبراير

انبى وسموحة..4 عصرًا على استاد بتروسبورت

البنك الاهلى وزد اف سى..4 عصرا على استاد القاهرة الدولى

بيراميدز والاتحاد السكندري..7 مساء على استاد الدفاع الجوى



الاثنين 19 فبراير

مودرن فيوتشر والمقاولون..4 عصرًا إستاد السلام

الاسماعيلى والزمالك..7 مساء إستاد الإسماعيلية



الثلاثاء 20 فبراير

سيراميكا والجونة..4 عصرًا على إستاد القاهرة

الداخلية وفاركو.. 7 مساء على إستاد الكلية الحربية

المصري البورسعيدي وبلدية المحلة.. 7 مساء على إستاد برج العرب