إنقاذ 82 صيادا جرفهم طوف جليدي بعيدا عن الشاطئ شرقي روسيا (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إنقاذ 82 صياد سمك من طوف جليدي انجرف بهم في بحر أوخوتسك قرب جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي.

وكتبت الوزارة في صفحتها على "تليجرام" أن الجليد انجرف عن الشاطئ إلى مسافة كيلومتر واحد، وأنه تم إنقاذ الصيادين بزوارق خاصة قادرة على الطوفان فوق الجليد والماء، كما تم استدعاء مروحية "مي-8" تابعة للوزارة.

وأضافت أن 14 فردا و8 زوارق وآلية شاركوا في إنقاذ الصيادين.

الحرب الروسية الأوكرانية

من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إسقاط 33 مسيرة أوكرانية هاجمت عدة مناطق روسية خلال الليل.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة بـ33 مسيرة استهدفت الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة: "تم إسقاط 4 مسيرات في مقاطعة بلجورود، و4 في مقاطعة فورونيج، وواحدة في مقاطعة كورسك و18 في مقاطعة بريانسك و6 في مقاطعة كالوجا".

أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تحقق بعد أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا، لأن أحدها هو إزالة النازية، وهو ما يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة.

وقال بوتين في المقابلة مع تاكر كارلسون على الموقع الإلكتروني للصحفي الأمريكي: "لا، لم نحقق أهدافنا بعد، لأن أحد الأهداف هو إزالة النازية. وهذا يعني حظر جميع الحركات النازية الجديدة".

وأضاف الرئيس أن هذه إحدى المشاكل التي ناقشتها روسيا خلال المفاوضات في إسطنبول ربيع 2022، والتي تم إنهاؤها ليس بناء على طلب موسكو.

وأوضح بوتين، أن فرنسا وألمانيا أصرتا على انسحاب القوات الروسية من كييف من أجل تهيئة الظروف لعملية التفاوض.

ومع ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أنه بعد انسحاب القوات مباشرة، قام الجانب الأوكراني "بإلقاء الاتفاقات كلها في حاوية القمامة".

وخلص بوتين إلى القول: "هكذا تطور الوضع. وهذا هو ما يبدو عليه الآن".