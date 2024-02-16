الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

الكرملين عن تحذير أمريكا من سلاح روسيا الفضائي الجديد: بيضحكوا على المشرعين بالكونجرس

سلاح روسيا الفضائي
سلاح روسيا الفضائي الجديد، فيتو

أكدت موسكو أن التحذير الأمريكي من قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء خدعة تستهدف المشرّعين الأمريكيين، معربًا عن رفضه القاطع له.

وأوضح الكرملين، أمس، أن البيت الأبيض يسعى من خلال ذلك التحذير إلى إقناع المشرعين بالموافقة على تخصيص مزيد من الأموال لمواجهة موسكو، واصفًا تصريحات واشنطن بأنها «افتراء ماكر».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لن يعلق على مضمون التقارير قبل أن يكشف البيت الأبيض عن التفاصيل، مشيرًا إلى أن تحذير واشنطن من الواضح أنه محاولة لدفع الكونجرس إلى الموافقة على تخصيص المزيد من الأموال.

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وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس»: «من الواضح أن البيت الأبيض يحاول، بأي وسيلة، تشجيع الكونجرس على التصويت على مشروع قانون لتخصيص الأموال، وهذا واضح»، مضيفًا: «سنرى الحيل التي سيستخدمها البيت الأبيض».

واتهم سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول في موسكو عن الحد من الأسلحة، الولايات المتحدة بـ«الافتراء الماكر».

كانت الولايات المتحدة قد قدمت، أمس، للكونجرس ولحلفاء أوروبيين معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية، قالت إنها يمكن أن تشكّل تهديدًا دوليًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصحفيين خلال زيارة إلى العاصمة الألبانية تيرانا، أمس، إن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها وشركائها حول هذه القضية.

وأضاف: «هذه ليست قدرة نشطة، لكنها قدرة كامنة نأخذها على محمل الجد بشدة»، متوقعًا «أنه سيكون لدينا المزيد لنقوله قريبًا».

 

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